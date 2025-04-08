Весняні заморозки можуть вбити врожай ранніх фруктів в Україні

Майже всю територію України цього тижня накрили весняні заморозки. Зміни погоди, на думку аграріїв, можуть погано вплинути на майбутній врожай.

Як вплинуть заморозки на врожай фруктів

В Україні хвиля весняних заморозків, які можуть вплинути на майбутній урожай, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Аграрії готуються реагувати на зміни погоди, розповідає еколог та геоботанік Яків Дідух.

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На початку весни в Україні трималася аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю.

Однак різке зниження температури зруйнувало ці плани – ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде,

– говорить фахівець.

Еколог зазначає, що будь-які погодні коливання – це завжди ризик для агросектору. Але аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного інші могли дати врожай.

Важливо! Позитивним моментом стали дощі провесною. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.