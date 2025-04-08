Весняні заморозки можуть вбити врожай ранніх фруктів в Україні
- Весняні заморозки в Україні можуть негативно вплинути на врожай ранніх фруктів, зокрема абрикосів.
- Аграрії адаптуються до кліматичних змін, висаджуючи різні сорти, а весняні дощі допомогли зволожити ґрунт.
Майже всю територію України цього тижня накрили весняні заморозки. Зміни погоди, на думку аграріїв, можуть погано вплинути на майбутній врожай.
Як вплинуть заморозки на врожай фруктів
В Україні хвиля весняних заморозків, які можуть вплинути на майбутній урожай, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Аграрії готуються реагувати на зміни погоди, розповідає еколог та геоботанік Яків Дідух.
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На початку весни в Україні трималася аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю.
Однак різке зниження температури зруйнувало ці плани – ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде,
– говорить фахівець.
Еколог зазначає, що будь-які погодні коливання – це завжди ризик для агросектору. Але аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного інші могли дати врожай.
Важливо! Позитивним моментом стали дощі провесною. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.