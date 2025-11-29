Де в Україні заборонено збирати гриби: найбільш небезпечні 2 області

Після аварії на ЧАЕС, вагома частина української землі була заражена. Радіація сильно вплинула на екологію. Деякі зони вважаються особливо небезпечними до теперішнього часу.

Які області найбільш небезпечні для збору грибів?

Збирати гриби у найбільш забруднених зонах, не варто і зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком".

Як наголошує мікологиня та співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко, потрібно враховувати, що напіврозпад деяких радіоактивних елементів може відбуватися протягом тисячоліть. А з моменту аварії пройшло лише 39 років.

Гриби здатні накопичувати радіоактивні ізотопи. Тому навряд чи варто збирати гриби в Чорнобильській зоні, а особливо на півночі зони,

– каже Марія.

Мікологиня наголошує, що найбільш зараженими вважаються:

північно-західні райони Київської області;

а також – північно-західні райони Житомирської області.

Чи дозволено збирати гриби біля Чорнобиля зараз?

Станом на зараз, у зоні біля Чорнобиля заборонено не тільки збирати гриби. Також, як повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, не можна:

вивозити гриби з цієї зони;

і вживати їх.

Потрібно розуміти, що це не тільки небезпечно для здоров'я. За вказані дії встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність (покарання залежить від ступеня провини).

Що ще потрібно знати, перш ніж збирати гриби?

В Україні є найдорожчі у світі гриби. Йдеться саме про трюфелі. Їх зустрічали у західній частині країни, лісостепу та, навіть, – у Криму. Цікаво, що на українській території знаходили декілька видів таких грибів: зимовий та літній трюфелі.

Є гриби, які категорично заборонено збирати в Україні. Перелік представників цього виду занесено до Червоної книги. Якщо порушити цю заборону, доведеться заплатити штраф від 1 700 до 3 655 гривень.

Цікаво! В Україні є так звані "білі гриби". Проте знайти їх надзвичайно важко. Найбільше таких грибів в Карпатах та на Поліссі.