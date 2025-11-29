Где в Украине запрещено собирать грибы: наиболее опасные 2 области

После аварии на ЧАЭС, весомая часть украинской земли была заражена. Радиация сильно повлияла на экологию. Некоторые зоны считаются особо опасными до настоящего времени.

Какие области наиболее опасны для сбора грибов?

Собирать грибы в наиболее загрязненных зонах, не стоит и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Как отмечает миколог и сотрудница отдела микологии Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко, нужно учитывать, что полураспад некоторых радиоактивных элементов может происходить в течение тысячелетий. А с момента аварии прошло всего 39 лет.

Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,

– говорит Мария.

Миколог отмечает, что наиболее зараженными считаются:

северо-западные районы Киевской области;

а также – северо-западные районы Житомирской области.

Разрешено ли собирать грибы возле Чернобыля сейчас?

По состоянию на сейчас, в зоне возле Чернобыля запрещено не только собирать грибы. Также, как сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, нельзя:

вывозить грибы из этой зоны;

и употреблять их.

Нужно понимать, что это не только опасно для здоровья. За указанные действия установлена административная и уголовная ответственность (наказание зависит от степени вины).

Что еще нужно знать, прежде чем собирать грибы?

В Украине есть самые дорогие в мире грибы. Речь идет именно о трюфелях. Их встречали в западной части страны, лесостепи и даже – в Крыму. Интересно, что на украинской территории находили несколько видов таких грибов: зимний и летний трюфели.

Есть грибы, которые категорически запрещено собирать в Украине. Перечень представителей этого вида занесен в Красную книгу. Если нарушить этот запрет, придется заплатить штраф от 1 700 до 3 655 гривен.

Интересно! В Украине есть так называемые "белые грибы". Однако найти их чрезвычайно трудно. Больше всего таких грибов в Карпатах и на Полесье.