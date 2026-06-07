Землю можуть забрати навіть без вашої згоди: коли це дозволяє закон
Українці мають право самостійно розпоряджатися своєю землею, але є випадки, коли держава може забрати у людини ділянку, причому цілком законно. Такий механізм спрацьовує у разі суспільно-необхідної потреби.
Коли можуть вилучити земельну ділянку
Процедуру регулює закон "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", пояснює Земельний фонд України.
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Законодавство визначає суспільну необхідність як виключну потребу для загальнодержавних інтересів або інтересів територіальних громад. Для її забезпечення дійсно допускають відчуження земельної ділянки у власника чи користувача.
Ба більше, забрати ділянку можуть примусово, тобто незалежно від волі людини, разом з іншими об'єктами нерухомості, які на ній розташовані.
Однак фахівці зазначають, що такий механізм не порушує права українців, зокрема на право власності на землю. Адже забрати землю можуть лише у встановленому законом поряду.
Це означає, що примусити віддати землю громадян можуть виключно за рішенням суду.
По-перше, лише судова ухвала може стати підставою для того, щоб право власності на землю перейшло від людини чи компанії до держави або місцевої громади.
А по-друге, примусове вилучення ділянки з мотивів суспільної необхідності можуть здійснити тільки після повного та попереднього відшкодування власникові вартості цієї землі.
Для чого можуть примусово забрати ділянку
Забрати землю у власника чи користувача можуть лише під розміщення важливих державних чи місцевих об'єктів:
- потреб безпеки та охорони держави;
- транспортної та енергетичної інфраструктури, як-от мостів, доріг, ліній електропередач, магістральних трубопроводів, електростанцій, аеропортів тощо;
- видобування корисних копалин на загальнодержавному рівні;
- природоохоронних територій та заповідників;
- а також кладовищ.
Примусове вилучення здійснюється у разі неотримання згоди власника земельної ділянки, з викупом цих об'єктів для суспільних потреб у державну чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності,
– пояснюють фахівці.
Процедура запускається, якщо домовитися про викуп земельної ділянки з її власником не вдалося протягом 6 місяців з дня рішення про викуп такої землі та інших об'єктів нерухомості, що на ній розташовані.
Тоді ці об'єкти можуть примусово вилучити для будівництва автомобільних доріг державного значення, мостів, естакад та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, на умовах концесії.
Тобто держава або громада передає приватній компанії право будувати чи експлуатувати певний об'єкт, наприклад, дорогу або міст, на визначений термін в обмін на інвестиції та виконання встановлених умов.
До того ж діє ще одна вимога для примусового вилучення земельної ділянки на потреби суспільної необхідності. Будівництво зазначених об'єктів має відбуватися із застосуванням оптимального варіанта, враховуючи економічні, технологічні, соціальні, екологічні чинники. Тому не можна просто забрати землю, а лише коли проєкт будівництва безпосередньо цього вимагає.
Зауважте! Земельну ділянку можуть також вилучити у разі її використання не за цільовим призначенням, невиконання законних вимог, зокрема щодо екологічних норм, та через несплату боргів чи штрафів, що стягуються через державну виконавчу службу.
Нагадаємо, якщо людина або компанія купує індивідуальний житловий будинок, який розташований на приватній земельній ділянці, право власності на землю переходить до нового власника одночасно з придбанням нерухомості. При цьому призначення земельної ділянки залишається незмінним.