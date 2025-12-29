Як продати земельний пай, що перебуває в оренді
- Орендар земельної ділянки має переважне право купівлі, яке реалізується через повідомлення нотаріуса протягом місяця.
- Власник може продати ділянку іншій особі, якщо орендар не скористався своїм правом або не з'явився на укладення договору.
В Україні вже з липня 2021 року діє відкритий ринок землі, завдяки чому громадяни можуть продавати та купувати ділянки. Втім часто трапляється так, що пай, який хоче продати його власник, знаходиться в оренді.
У кого є переважне право купівлі?
Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу розповіла, що орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення має переважне право купівлі орендованої земельної ділянки. Саме тому, за її словами, статтею 130-1 Земельного кодексу України передбачений певний алгоритм продажу земельної ділянки сільгосппризначення, яка перебуває в оренді.
Для початку, за словами юристки, власник землі за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки повинен зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до нотаріуса, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу в межах його нотаріального округу за місцезнаходженням земельної ділянки або за зареєстрованим місцем проживання власника земельної ділянки. Нотаріус протягом трьох робочих днів повідомляє орендаря про такий намір цінним листом з описом вкладень і повідомленням про вручення або особисто під розписку.
Що повинен зробити орендар?
Орендар, який бажає придбати земельну ділянку, за словами Віти Сторожук, протягом місяця повідомляє про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.
Нотаріус протягом місяця з дня отримання від орендаря такого повідомлення за погодженням із продавцем земельної ділянки призначає день і час укладення договору купівлі-продажу та повідомляє про це орендаря цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.
Коли та чому орендар може втратити переважне право?
Переважне право втрачається і власник земельної ділянки може продати її іншій особі у випадку, якщо:
- орендар протягом місяця з дня коли був повідомлений нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки, не повідомив нотаріуса про бажання її придбати;
- орендар відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки;
- орендар не з'явився для укладення договору у день і час, призначені нотаріусом (за умови отримання повідомлення про вручення орендарю повідомлення про призначення дати та часу укладення договору купівлі-продажу або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення або якщо повідомлення повернуто нотаріусу у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання).
Важливо! Юристка зазначає, що лише дотримавшись всіх вищеописаних умов, власник може продати земельну ділянку, яка перебуває в довгостроковій оренді.
Як діяти, якщо сусід самовільно захопив вашу землю?
У разі самовільного захоплення землі сусідом можна звернутись зі скаргою до місцевої ради з доказами порушення.
Другий варіант вирішення конфлікту - звернення до суду, де можна призначити судово-технічну експертизу, якщо доказів недостатньо.