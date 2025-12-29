Як продати земельний пай, що перебуває в оренді

В Україні вже з липня 2021 року діє відкритий ринок землі, завдяки чому громадяни можуть продавати та купувати ділянки. Втім часто трапляється так, що пай, який хоче продати його власник, знаходиться в оренді.

У кого є переважне право купівлі?

Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу розповіла, що орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення має переважне право купівлі орендованої земельної ділянки. Саме тому, за її словами, статтею 130-1 Земельного кодексу України передбачений певний алгоритм продажу земельної ділянки сільгосппризначення, яка перебуває в оренді.

Читайте також Як визначити суму земельного податку: скільки платити за пай

Для початку, за словами юристки, власник землі за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки повинен зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Віта Сторожук Юристка MORIS Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до нотаріуса, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу в межах його нотаріального округу за місцезнаходженням земельної ділянки або за зареєстрованим місцем проживання власника земельної ділянки. Нотаріус протягом трьох робочих днів повідомляє орендаря про такий намір цінним листом з описом вкладень і повідомленням про вручення або особисто під розписку.

Що повинен зробити орендар?

Орендар, який бажає придбати земельну ділянку, за словами Віти Сторожук, протягом місяця повідомляє про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Нотаріус протягом місяця з дня отримання від орендаря такого повідомлення за погодженням із продавцем земельної ділянки призначає день і час укладення договору купівлі-продажу та повідомляє про це орендаря цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.

Коли та чому орендар може втратити переважне право?

Переважне право втрачається і власник земельної ділянки може продати її іншій особі у випадку, якщо:

орендар протягом місяця з дня коли був повідомлений нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки, не повідомив нотаріуса про бажання її придбати;

орендар відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки;

орендар не з'явився для укладення договору у день і час, призначені нотаріусом (за умови отримання повідомлення про вручення орендарю повідомлення про призначення дати та часу укладення договору купівлі-продажу або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення або якщо повідомлення повернуто нотаріусу у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання).

Важливо! Юристка зазначає, що лише дотримавшись всіх вищеописаних умов, власник може продати земельну ділянку, яка перебуває в довгостроковій оренді.

Як діяти, якщо сусід самовільно захопив вашу землю?