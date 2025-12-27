Що робити, якщо сусід незаконно захопив вашу землю?

Недоброчесні сусіди, які не вважають чимось неправомірним захоплення чужої землі, на жаль, трапляються доволі часто, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Мар'яна Сащука. Варіантів протидії незаконному захопленню є два.

Мар'ян Сащук Адвокат Якщо ваш сусід вчиняє дії, які обмежують чи порушують ваше право власності на ділянку, у вас є два способи вирішити це питання – досудовий і судовий.

У першому випадку потрібно звертатись зі скаргою до місцевої ради, надати документи, які підтверджують ваше право власності та розміри та межі ділянки, а також докази порушення сусіда.

Це можуть бути фото і відеоматеріали, які ви зробили особисто. Таку заяву розглядають колегіально відповідною комісією, яка за потреби може вийти навіть на місцевість. А за результатами розгляду комісії приймає рішення, у якому у випадку наявності порушення, рекомендує його усунути. Так, рішення мають лише рекомендаційний характер, але буде гарним доказом у суді,

– пояснює Сащук.

Другий спосіб вирішення земельне питання – звернення до суду. При необхідності, якщо доказів порушення вашого права власності недостатньо, то суд може призначити спеціально судово-технічну експертизу.

Зверніть увагу! За словами юриста, мінусом цього способу є його тривалість, оскільки такі справи можуть тривати доволі довго. Однак плюс у тому, що судове рішення є обов'язковим для виконання. Адвокат наголошує, що якщо сусід не захоче виконувати це добровільно, то виконавча влада примусить його це зробити.

