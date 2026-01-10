Як в Україні продати земельний пай, що перебуває в оренді

В Україні вже майже 5 років, з 1 липня 2021 року, діє відкритий ринок землі, що дозволяє законно купувати та продавати ділянки. Крім того, можна продавати сільськогосподарські ділянки, що знаходяться в оренді.

Як продати землю, що в оренді?

Згідно з законодавством орендар має переважне право на купівлю землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України. Недотримання процедури переважного права може закінчитися для власника судовою тяганиною.

Для продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває в оренді необхідно дотриматись певних умов:

власник зобов'язаний не пізніше як за 2 місяці до дня купівлі-продажу подати заяву нотаріусу про намір продати землю , нотаріус реєструє це у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір;

, нотаріус реєструє це у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір; нотаріус протягом 3 робочих днів повідомляє орендаря цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом;

цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом; якщо орендар хоче скористатися таким правом, протягом 1 місяця він повідомляє про це нотаріуса. Після протягом 1 місяця з дня отримання наміру від орендаря нотаріус призначає дату і час укладання договору купівлі-продажу ділянки між власником та орендарем.

Орендар втрачає переважне право, якщо протягом місяця з дня отримання повідомлення від нотаріуса не повідомив його про бажання скористатися переважним правом, чи відмовився від укладення договору купівлі-продажу, чи не з'явився у день і час, призначені нотаріусом для укладення договору. У такому разі власник може продати земельну ділянку іншій особі.

Які є обмеження та можливі порушення процедури

Якщо, відповідно до закону, орендар не може набувати у власність ділянку, він може передати своє переважне право іншій особі, але лише один раз. Передача вже переданого переважного права заборонена.

Якщо земля продана з порушенням переважного права, орендар може подати позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Позивач буде зобов'язаний внести на рахунок суду суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.

Якщо особа купила ділянку, що передана в оренду, вона зобов'язана повідомити про це її користувачів протягом одного місяця з дня набуття права власності.

Зверніть увагу! Зміна орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди або його припинення. Якщо в самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено.

