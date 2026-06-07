Продати або здати в оренду: який варіант вигідніший для земельних паїв

Власники земельних паїв зіштовхуються з питанням щодо майбутнього землі. Хтось вирішує продати пай і отримати гроші відразу, а хтось – чекає на стабільний дохід від оренди.

Продаж паю

Про те, який варіант більш вигідний для власників земельної частки, пише Земельний Фонд України.

Дивіться також Пай на окупованій території: чому 2028 рік може стати вирішальним для власників

Фахівці землевпорядної компанії передусім зазначають, що питання продажу паю або передачі в оренду поширене серед власників землі. Водночас знайти універсальну відповідь не можна. Тут все залежить від індивідуальних життєвих чи фінансових обставин.

Щодо продажу землі. Це варіант, де можливий швидкий результат. Людину отримує значну суму коштів і може витратити їх на будь-які потреби.

Зокрема для когось це можливість "монетизувати" землю, яка не приносила значний прибуток. До того ж власники паїв, які продають землю, фактично передають всю відповідальність і майбутні турботи. Так, не потрібно стежити за договором оренди чи спорами з іншими орендарями.

Натомість важливо врахувати, що продаж паю це безповоротний процес. Після укладання договору з покупцем, право власності втрачається назавжди. Тобто людина, яка продає свій пай не зможе отримувати в майбутньому дохід із цієї землі.

Важливо знати також те, що земля зростає в цінні з часом. Так, кошти, які попередній власник отримує "сьогодні", уже за кілька років можуть стати більш скромною сумою. Бувають і ситуації, коли паї продають за нижчою ціною. Через поспіх або необізнаність у ситуації на ринку люди можуть втратити свої ж потенційні кошти.

Оренда землі

Оренда ж навпаки є більш виваженим рішенням для людей, яким не потрібні термінові гроші. Як пояснюють у компанії, земля залишається у власності людини, але власник щороку отримує певний дохід.

Зауважте! Орендодавець може сплачувати оренду не лише грошима. Залежно від умов договору буває також натуральна форма.

Водночас із таким варіантом актив можна не просто зберегти, а й передати у спадщину. Тоді діти чи онуки зможуть теж отримувати стабільний щорічний дохід.

Ризики у такому варіанті теж є:

дохід не відповідає реальній вартості землі;

орендну плату можуть не виплатити вчасно;

ділянку можуть використовувати не за цільовим призначенням;

надбало складений договір, через що власник може втратити контроль на землею на певний час.

Як обрати вигідний варіант?

Фахівці компанії підсумували, що під час вибору "свого" варіанту треба враховувати не лише сьогоднішню ситуацію. Важливо дивитись у перспективу. Або ж можна відповісти для себе:

Чи потрібні гроші швидко? Чи є інші джерела доходу? Чи готові самостійно контролювати виконання договору оренди? Чи розумієте реальну вартість паю та юридичні наслідки рішення?

Після цього можна буде визначитися з остаточним варіантом.

Нагадаємо, трапляються ситуації, коли землю в оренді хочуть продати. Тоді орендар має перевагу. Водночас за законодавством недотримання переважного права може закінчитись судом.

Орендар також може відмовитись від купівлі землі або втратити переважне право на купівлю. Це буває, коли орендар протягом місяця (після отримання повідомлення від нотаріуса про переважне право) ніяк не відповів і не повідомив нотаріусу про своє рішення.