Продажа пая

О том, какой вариант более выгодный для владельцев земельной доли, пишет Земельный Фонд Украины.

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Специалисты землеустроительной компании прежде всего отмечают, что вопрос продажи пая или передачи в аренду распространен среди владельцев земли. В то же время найти универсальный ответ нельзя. Здесь все зависит от индивидуальных жизненных или финансовых обстоятельств.

Относительно продажи земли. Это вариант, где возможен быстрый результат. Человек получает значительную сумму средств и может потратить их на любые нужды.

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В частности для кого-то это возможность "монетизировать" землю, которая не приносила значительную прибыль. К тому же владельцы паев, которые продают землю, фактически передают всю ответственность и будущие заботы. Так, не нужно следить за договором аренды или спорами с другими арендаторами.

Зато важно учесть, что продажа пая это безвозвратный процесс. После заключения договора с покупателем, право собственности теряется навсегда. То есть человек, который продает свой пай не сможет получать в будущем доход с этой земли.

Важно знать также то, что земля растет в ценности со временем. Так, средства, которые предыдущий владелец получает "сегодня", уже через несколько лет могут стать более скромной суммой. Бывают и ситуации, когда паи продают по более низкой цене. Из-за спешки или неосведомленности в ситуации на рынке люди могут потерять свои же потенциальные средства.

Аренда земли

Аренда же наоборот является более взвешенным решением для людей, которым не нужны срочные деньги. Как объясняют в компании, земля остается в собственности человека, но владелец ежегодно получает определенный доход.

Заметьте! Арендодатель может платить аренду не только деньгами. В зависимости от условий договора бывает также натуральная форма.

В то же время с таким вариантом актив можно не просто сохранить, но и передать по наследству. Тогда дети или внуки смогут тоже получать стабильный ежегодный доход.

Риски в таком варианте тоже есть:

доход не соответствует реальной стоимости земли;

арендную плату могут не выплатить вовремя;

участок могут использовать не по целевому назначению;

неправильно составленный договор, из-за чего владелец может потерять контроль над землей на время.

Как выбрать выгодный вариант?

Специалисты компании подытожили, что при выборе "своего" варианта надо учитывать не только сегодняшнюю ситуацию. Важно смотреть в перспективу. Или же можно ответить для себя:

Нужны ли деньги быстро? Есть ли другие источники дохода? Готовы ли самостоятельно контролировать выполнение договора аренды? Понимаете ли реальную стоимость пая и юридические последствия решения?

После этого можно будет определиться с окончательным вариантом.

Напомним, случаются ситуации, когда землю в аренде хотят продать. Тогда арендатор имеет преимущество. В то же время по законодательству несоблюдение преимущественного права может закончиться судом.

Арендатор также может отказаться от покупки земли или потерять преимущественное право на покупку. Это бывает, когда арендатор в течение месяца (после получения уведомления от нотариуса о преимущественном праве) никак не ответил и не сообщил нотариусу о своем решении.