Чи мають інваліди 3 групи сплачувати земельний податок

Постійні землекористувачі та власники землі в Україні повинні обов'язково сплачувати податок за землю. Однак деякі категорії все ж не зобов'язані платити цей вид податку із землі.

Хто може не платити земельний податок?

Юристка Лариса Кись у коментарі 24 Каналу розповіла, що звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян. До цих категорій входять люди з інвалідністю, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Дивіться також Чи дозволено забудовувати пай: що дозволено законом в Україні

Станом на сьогодні звільнені від сплати земельного податку власники ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Лариса Кись Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.

Кому ще за законом можна не платити податок?

Крім того, на підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно, люди з інвалідністю 3 групи повинні сплачувати земельний податок.

Лариса Кісь нагадує, що пільги щодо сплати земельного податку фізичним особам, які віднесені до осіб категорії 4, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не надаються.

Які види земель не вимагають сплати земельного податку?

Звільнення від сплати податку поширюється на різні види земельних ділянок, залежно від їх призначення, такі як для особистого господарства, житлового будівництва, садівництва тощо у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Зверніть увагу! Водночас від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток і землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

У чиїй власності земля, на якій стоїть приватний будинок?