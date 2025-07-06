Укр Рус
Агро 24 Новини агро законодавства Який податок за пай платять орендодавці та спадкоємці
6 липня, 16:00
2

Який податок за пай платять орендодавці та спадкоємці

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Орендодавці, які здають пай в оренду, можуть мати податкові зобов'язання: 18% на доходи фізичних осіб та 5% військовий збір, сплачувані орендарем або самостійно.
  • Спадкоємці першої черги сплачують 0% податків, а інші 5% ПДФО та 1,5% військовий збір, із декларацією до 1 серпня року після отримання спадщини.

Сплата земельного податку є обов'язком всіх землевласників та постійних землекористувачів. Однак є певні нюанси у сплаті податків власником паю і спадкоємцями.

Які податки за пай і хто має платити

У орендодавця (власника паю) та у спадкоємця є податкові зобов'язання, однак вони певним чином відрізняються, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Читайте також Як подається заява на отримання земельної ділянки у 2025 році 

Якщо ви є власником паю і здаєте його в оренду – за вас найчастіше податки сплачує орендар, але це буває не завжди. Податки з орендної плати у такому разі є наступними:

  • 18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 5% – військовий збір.

Якщо орендар – юрособа чи ФОП, він утримує податки автоматично. Якщо орендар – фізособа без реєстрації, ви зобов’язані самостійно подати декларацію й сплатити податки.

Важливо! Якщо у вас кілька договорів і загальна сума доходу перевищує 1 мільйон гривень – є ще додатковий 18% ПДФО.

Якщо ви є спадкоємцем паю, то тут є нюанси залежно від ступеня спорідненості. 

  • Перша черга спадкування (діти, батьки, чоловік/дружина) сплачують 0% податків. Але для цього потрібно задекларувати право власності й переоформити документи.
  • Інші родичі та не родичі платять 5% ПДФО + 1,5% військовий збір – сплачуються від вартості земельної ділянки, зазначеної в оцінці. Сплатити потрібно до 1 серпня року, наступного за роком отримання спадщини.