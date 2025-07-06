Какие налоги за пай и кто должен платить
У арендодателя (владельца пая) и у наследника есть налоговые обязательства, однако они определенным образом отличаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
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Если вы являетесь владельцем пая и сдаете его в аренду – за вас чаще всего налоги платит арендатор, но это бывает не всегда. Налоги с арендной платы в таком случае являются следующими:
- 18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 5% – военный сбор.
Если арендатор – юрлицо или ФЛП, он удерживает налоги автоматически. Если арендатор – физлицо без регистрации, вы обязаны самостоятельно подать декларацию и уплатить налоги.
Важно! Если у вас несколько договоров и общая сумма дохода превышает 1 миллион гривен – есть еще дополнительный 18% НДФЛ.
Если вы являетесь наследником пая, то здесь есть нюансы в зависимости от степени родства.
- Первая очередь наследования (дети, родители, муж/жена) платят 0% налогов. Но для этого нужно задекларировать право собственности и переоформить документы.
- Другие родственники и не родственники платят 5% НДФЛ + 1,5% военный сбор – уплачиваются от стоимости земельного участка, указанной в оценке. Уплатить нужно до 1 августа года, следующего за годом получения наследства.