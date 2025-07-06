Які податки за пай і хто має платити

У орендодавця (власника паю) та у спадкоємця є податкові зобов'язання, однак вони певним чином відрізняються, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Якщо ви є власником паю і здаєте його в оренду – за вас найчастіше податки сплачує орендар, але це буває не завжди. Податки з орендної плати у такому разі є наступними:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір.

Якщо орендар – юрособа чи ФОП, він утримує податки автоматично. Якщо орендар – фізособа без реєстрації, ви зобов’язані самостійно подати декларацію й сплатити податки.

Важливо! Якщо у вас кілька договорів і загальна сума доходу перевищує 1 мільйон гривень – є ще додатковий 18% ПДФО.

Якщо ви є спадкоємцем паю, то тут є нюанси залежно від ступеня спорідненості.