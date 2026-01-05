Які обмеження діють під час війни

Юристка Лариса Величко у коментарі 24 Каналу звертає увагу на те, що наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України. Згідно з ними під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Читайте також Ринок землі у 2026 році: як зміняться ціни за гектар сільгоспугідь

Це регламентується Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набрав чинності 19 листопада 2022 року. Ті ж обмеження стосуються й українських військових, які мають статус учасника бойових дій.

Лариса Величко Радниця, адвокатка GRACERS Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації.

Також юристка звертає увагу, що положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність;

громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (тобто до 1 січня 2002 року).

Як в Україні переукласти договір оренди землі?