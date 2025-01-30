Хто є власником землі під приватним будинком

Українським законодавством передбачений принцип єдності земельної ділянки та розташованої на ній нерухомості. Він був запроваджений в Україні понад 3 роки тому.

Хто власник землі, на якій стоїть будинок

Стаття 377 Цивільного кодексу України передбачає, що до особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, передає 24 Канал з посиланням на Цивільний кодекс України.

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Важливо! При цьому не відбувається зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника такого об'єкта, у порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

В статті 120 Земельного кодексу України визначено, яким чином відбувається перехід права на земельну ділянку у разі набуття прав власності, господарського відання, оперативного управління на будинок (крім багатоквартирного будинку), що розміщений на ній.

Яким чином набувається право власності на землю

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі придбання за:

договором купівлі-продажу , ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної та комунальної власності;

із земель державної та комунальної власності; приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини ;

; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадку придбання у власність об'єктів нерухомого майна, що розташовані не земельних ділянках.

Зверніть увагу! Якщо фізична або юридична особа приватного права набуває у власність жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності попереднього власника, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до набувача об'єкта нерухомого майна без зміни її цільового призначення.