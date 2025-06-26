Посівні площі найнижчі за майже десятиліття: зернова криза у Росії поглиблюється

Економічна криза в Росії все більше набирає обертів, зачіпаючи майже кожну галузь, і агросфера не є виключенням. Там все більше загострюється зернова криза та зменшуються площі під посівами.

Площі посівних полів помітно скорочуються

Цього року посівні площі під яре та озиме зерно у Росії знижуються до найнижчого за 9 років рівня з 2016 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. Станом на червень ярі культури охоплювали лише 11,1 мільйона гектар, що на 10,5 % менше, ніж торік, а озима пшениця – 15,1 мільйона гектар (-6,8 %, ніж торік).

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Причиною падіння стали неефективні кроки уряду: квоти на експорт пшениці (10,6 мільйона тонн) та рекомендована мінімальна ціна в 250 доларів за тонну фактично заблокували торгівлю. Лише в травні влада скасувала цінові обмеження та підвищила квоти, однак це не змогло стабілізувати ситуацію.

Зверніть увагу! Ринок залишається нестабільним: великі компанії стримують постачання в очікуванні вигідніших умов, а дрібні змушені продавати за мінімальними цінами. Експорт пшениці у першій половині червня скоротився в 4,8 раза – до 565 тисяч тонн. Географія експорту також звузилася – 11 країн проти 40 роком раніше. Найбільше падіння постачань – до Єгипту й Туреччини.

Аграрії масово переорієнтовуються на вирощування олійних і бобових, які мають суттєво вищу рентабельність (до 30 % проти 4,9 % у зерна).

Важливо! Криза в секторі посилюється через санкції, дефіцит імпортних ресурсів, логістичні бар'єри та високу облікову ставку. За цих умов багато господарств ризикують збанкрутувати.