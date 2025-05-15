ЄС планує зменшити квоти на імпорт українських товарів: на що це вплине

У ЄС вже за кілька тижнів планують змінити систему квот для українських товарів, які йдуть на їх ринок. Зменшити квоти планують вже на початку червня на основні групи товарів.

ЄС зменшує квоти на товари з України

Єврокомісія запланувала значне збільшення мит на український імпорт вже з 6 червня 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times. Спеціальні торгівельні пільги, які дозволяли більшості українських товарів безмитно потрапляти до ЄС, будуть припинені.

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Це рішення було прийняте під тиском країн-членів, зокрема Польщі та Франції, де фермери скаржилися на зниження цін через український імпорт. Хоча ЄС має чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, після вторгнення Росії у 2022 році були тимчасово скасовані. Ці заходи закінчуються 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють загальну торгівельну угоду.

Однак, за словами дипломатів, ця перехідна пропозиція, нещодавно надіслана країнам-членам ЄС, суттєво скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію, експортовану Україною. Представник Європейської Комісії підтвердив, що післявоєнні домовленості не будуть поновлені, оскільки вони наразі працюють над переглядом угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені та застосовані до 6 червня,

– додав представник.

Як обмеження вплинуть на Україну

На думку голови комітету Європарламенту з торгівлі Бернда Ланге, це дуже поганий сигнал для України: "Знадобиться часу щонайменше до жовтня, щоб знайти рішення". Його комітет у середу говоритиме з представниками Комісії про те, чому обіцяні торговельні переговори затримуються, враховуючи, що крайній термін у червні був "відомий давно", сказав Ланге.

Уряд України оцінює, що повернення до довоєнних торговельних умов зменшить її доходи приблизно на 3,5 мільярда євро на рік.

Це величезний крок назад. Те, що ми бачимо зараз, – це відсутність розуміння,

– говорить Михайло Бно-Айріян, торговий представник Федерації роботодавців України.

Зверніть увагу! Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що перехідний захід Комісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб зменшити імпорт, поки тривають переговори. Найбільший вплив буде на кукурудзу, цукор, мед та птицю. Квота на кукурудзу зменшиться з 4,7 мільйона тонн до 650 тисячі тонн на рік. Птиця – з 57,1 до 40 тисяч тонн, а цукор – з 109 до 40,7 тисячі тонн.