Зміна меж ділянки: чи можна їх "перенести" вже після купівлі землі

Іноді виникають ситуації, коли межі земельних ділянок, які зареєстровані в кадастрі, містять помилки. Наприклад, офіційні дані не відповідають фактичному розташуванню. Або навіть перетинаються з межами сусідніх ділянок.

Чи можна змінити межі ділянки вже після її купівлі?

Але проблема полягає у тому, що будь-яка ділянка, яка зареєстрована в кадастрі, вважається офіційно зафіксованою, про що пише "Нерухомість 360".

Але ситуація не позбавляє права власника на виправлення меж ділянки. Згідно із Земельним кодексом України, межі суміжних земельних ділянок можуть бути змінені за згодою власників.

Це означає, що якщо є домовленість між сусідами, можна офіційно зафіксувати нові координати меж та оновити кадастрові дані,



При зміні чи виправленні помилок не формуються нові ділянки. Також не потрібно виготовляти нові документи на право власності.

Важливо! Українцям слід лише внести виправлену інформацію в Державний земельний кадастр.

Згідно з інформацією Адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери", накладення земельних ділянок зокрема виникає, коли межі однієї або кількох ділянок перетинаються або одна ділянка знаходиться всередині іншої.

Щоб уникнути такої проблеми, слід точно визначити та зафіксувати межі ділянки. Це робиться за допомогою кадастрового плану, межових знаків та акту узгодження меж із сусідами.

Експерти радять отримати усне чи письмове підтвердження від сусідів щодо встановлених меж.

Якщо виникають розбіжності, то завжди можна звернутися до професійного геодезиста. Такий фахівець допоможе встановити межі відповідно до законодавства.

Зауважте! Він також може підготувати документацію, яка зменшить ризик майбутніх спорів.

Які ще поради можуть допомогти українцям?

Юристки Олена Юрець та Марина Шарапа розповіли, що зміна меж суміжних ділянок дійсно відбувається за згодою власників. Проте слід врахувати й інші нюанси.

Увагу зокрема звертаються на те, що інформація про координати меж відбуваються без зміни кадастрового номера. Тобто виготовлення нових правовстановлювальних документів не вимагається.

Водночас юристка Ірина Гончаренко розказала, що на власній земельній ділянці не можна будувати без дозволів житлові, дачні, приватні, багатоквартирні будинки, комерційні приміщення і тому подібне. Заміна покровлі, теплових мереж тощо не потребує дозволів.

Щодо паркану: вони не потребують спеціальних документів. Але вони повинні відповідати вимогам будівельних норм.