Часто межа ділянок, що встановлена між сусідськими ділянками може не влаштовувати обох чи одного з власників. Вони намагаються їх змінювати так, щоб ділянками було зручно користуватись.

Яким чином можна змінити межі ділянок?

Юристки Олена Юрець і Марина Шарапа розповіли у коментарі 24 Каналу, що за загальним правилом зміна меж суміжних земельних ділянок приватної власності відбувається за згодою їхніх власників. Водночас повинні бути дотримані певні процедури.

У разі зміни меж суміжних земельних ділянок приватної власності (без зміни площ), відповідно до статті 106 та пункту 12 статті 79-1 Земельного кодексу України, а також статті 55 та пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний земельний кадастр", необхідним є:

отримання письмового погодження від осіб, яким належить право власності на суміжні земельні ділянки;

розроблення інженерами-землевпорядниками технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

внесення, на основі розробленої документації, змін про межі земельної ділянки до Державного земельного кадастру України та отримання витягу про земельну ділянку, в якому будуть відображені зміни.

Олена Юрець Керівна юристка практики транспорту та інфраструктури юридичної компанії Arzinger. У такому разі виправляється лише інформація про координати кутів повороту меж земельної ділянки без зміни кадастрового номеру земельної ділянки. Відповідно, виготовлення нових правовстановлювальних документів не вимагається.

Зверніть увагу! Однак, за словами Марини Шарапи та Олени Юрець, у разі зміни площі земельної ділянки в результаті зміни меж, додатковим заходом є внесення змін про земельну ділянку та право власності на неї до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.