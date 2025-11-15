Чи можна зрубати дерево на своєму подвір'ї в Україні

За умисне пошкодження чи знищення дерев та чагарників у населених пунктах передбачені певні покарання. Однак багатьох цікавить, чи буде штраф, якщо зрубати дерево на своїй ділянці чи власному подвір'ї.

Чи можна зрубати дерево у своєму дворі

У дворі багатоквартирного будинку пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду. Все подвір'я навколо багатоповерхівки буквально належить всій громаді.

Громада погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє їх для себе індивідуально.

Водночас якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною буквально – рішення про видалення дерева приймає сам власник. На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці.

У такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.

