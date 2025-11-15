Можно ли срубить дерево на своем дворе в Украине

За умышленное повреждение или уничтожение деревьев и кустарников в населенных пунктах предусмотрены определенные наказания. Однако многих интересует, будет ли штраф, если срубить дерево на своем участке или собственном дворе.

Можно ли срубить дерево в своем дворе

Во дворе многоквартирного дома пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Весь двор вокруг многоэтажки буквально принадлежит всей общине.

Читайте также Время собирать польский гриб: где они растут и какие на вид

Община соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает их для себя индивидуально.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

В то же время если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец. По своему усмотрению он решает, что ему выращивать на земельном участке.

В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в любые органы за разрешением.

Как накажут за незаконную вырубку леса в Украине?