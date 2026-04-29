Оренда паїв у 2026 злетіла: фермери ризикують не розрахуватися з пайовиками через брак коштів

У 2026 році орендна плата за земельні паї в Україні зросла через індексацію та конкуренцію. Це створило серйозний фінансовий тиск на фермерів, які змушені розраховуватися з пайовиками ще до збору врожаю.

Оренда паїв зростає: що штовхає ціни вгору?

Після індексації нормативної грошової оцінки земель у 2026 році орендна плата автоматично збільшилася, повідомляє Agronews.ua. Коефіцієнт індексації склав 1,08, що означає підвищення базових виплат щонайменше на 8 відсотків, а для окремих ділянок – ще більше з урахуванням попередніх оцінок.

Втім, індексація – лише частина проблеми. Після відкриття ринку землі для юридичних осіб конкуренція за паї різко посилилася. Великі агрокомпанії активно формують земельні банки, змушуючи фермерів підвищувати орендні ставки, щоб утримати ділянки.

Якщо для державних і комунальних земель ставки залишаються в межах 8 – 12 відсотків від нормативної оцінки, то на приватному ринку вони часто сягають 10 – 15 відсотків, хоча формально мінімум становить 3 відсотки.

Додатковий тиск створює мінімальне податкове зобов'язання: аграрії змушені сплачувати податки за кожен гектар незалежно від реалізації продукції. У результаті виникає класичний касовий розрив – витрати вже є, а доходи з'являться лише після жнив.

Як фермерам закрити фінансовий розрив і не втратити землю?

Сезонність агробізнесу означає, що найбільші витрати припадають на весну та літо, тоді як основна виручка надходить восени. Щоб покрити дефіцит коштів, аграрії використовують кілька фінансових інструментів.

Серед них – форвардні контракти, які дозволяють отримати аванс під майбутній урожай, але часто за нижчою ціною. Також популярними залишаються аграрні розписки та новий електронний інструмент – аграрні ноти, що спрощують доступ до кредитування.

Банківські кредити підходять для більших сум, але потребують часу на оформлення. Натомість для швидкого покриття невеликих виплат фермери інколи звертаються до мікрофінансових організацій, де кошти можна отримати протягом кількох годин.

Водночас затримка виплат пайовикам у 2026 році стала ще ризикованішою. Судова практика підтверджує: систематична несплата є підставою для розірвання договору оренди. Ба більше, борги позбавляють фермера переважного права на продовження оренди або викуп ділянки.

Важливо! У результаті навіть кілька тижнів прострочення можуть коштувати господарству земельного банку, адже власники паїв дедалі частіше продають землю великим гравцям ринку.

Витрати аграріїв зростають: наскільки подорожчає продукція у 2026 році?

Очікується суттєве зростання собівартості аграрної продукції в Україні до 2026 року через подорожчання пального та добрив, що може збільшити собівартість до 20%.

Найбільше зростання витрат очікується для кукурудзи (близько 17%).

Крім того, ще одне зростання витрат – добрива. Тут подорожчання може сягнути й до 29%. Це все через азотні добрива, вартість яких істотно зросла через події на Близькому Сході.