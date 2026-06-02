Українська полуниця обвалилася в ціні: коли ягода стане ще доступнішою

В Україні продовжує дешевшати суниця садова, і тенденція триває вже другий тиждень поспіль. Через зростання пропозиції та стриманий попит виробники змушені переглядати ціни у бік зниження.

Пропозиція ягоди на ринку стрімко зростає

На українському ринку продовжується зниження цін на місцеву суницю садову. За даними аналітиків EastFruit, головною причиною стало різке збільшення пропозиції ягоди з південних областей країни, де сезон збору врожаю набирає обертів.

Дивіться також Садівники змушені скидати ціну: суниця в Україні істотно подешевшала

Водночас попит залишається помірним, що посилює конкуренцію між виробниками. Через швидку втрату товарних якостей ягід фермери не можуть довго зберігати продукцію, тому змушені активніше знижувати відпускні ціни.

Наразі суницю садову українські господарства реалізують по 120 – 200 гривень за кілограм. У середньому це на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Імпорт також тисне на ціни

Учасники ринку зазначають, що додатковим фактором здешевлення стала присутність імпортної ягоди. На український ринок активно надходить суниця садова з Греції, Туреччини та Іспанії.

Ціни на імпортну продукцію переважно не перевищують 200 гривень за кілограм, тому українським виробникам доводиться конкурувати не лише між собою, а й із закордонними постачальниками.

Попри нинішнє падіння вартості, ягода все ще залишається дорожчою, ніж торік. Станом на початок червня ціни на суницю садову в Україні в середньому на 11% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Ринок очікує нової хвилі здешевлення

Більшість учасників ринку прогнозують, що вже найближчими днями ціни можуть знизитися ще більше. Причиною стане масовий вихід на ринок суниці садової відкритого ґрунту, обсяги якої традиційно значно більші.

Збільшення пропозиції на тлі стриманого попиту може посилити тиск на ринок і зробити ягоду доступнішою для споживачів. Водночас для виробників це означатиме подальше скорочення прибутковості реалізації врожаю.