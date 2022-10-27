"Ахамєлі": Путін побідкався через вбивство генерала Сулеймані

Президент Росії Владімір Путін, очевидно, страждає від браку союзників у війні проти України. Зокрема, він згадує вбитого іранського генерала, який допоміг Росії втрутитися у війну в Сирії.

Нагадаємо, що наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав тогочасний президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня 2020 року Сполучені Штати завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

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Путін бідкається, що Сулеймані вбили

Під час своєї промови до росіян кремлівський диктатор згадав про ліквідацію керівника елітного загону "Аль-Кудс" Касема Сулеймані. За його словами, США зовсім "ахамєлі".

Взяли, Сулеймані вбили... Вбили та сказали: "Так, це ми вбили". Що це таке взагалі? Ми де живемо?

– бідкається Путін.

Ймовірно, президент країни-терористки побоюється, що його теж можуть ліквідувати. На такі думки також наштовхує заява колишнього радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона.

Він натякнув, що Путіна можуть "прибрати", якщо він застосує ядерну зброю. Американський посадовець тоді також згадав про ліквідацію Сулеймані.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Мовляв, саме він переконав Росію втрутитися в неї, що змінило розклад сил всередині країни.​

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