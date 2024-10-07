Порятунок від КАБів: експерт назвав зброю, яка здатна протидіяти найбільшій повітряній загрозі

Російські керовані авіабомби стали справжнім лихом, як на фронті, так і в тилу. Ці руйнівні снаряди нищать позиції українських захисників та інфраструктуру наших міст.

КАБи неможливо збити. Наразі такої технології не вигадали. Про це АрміяInform розповів воєнний експерт Петро Черник.

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Окупанти вже мають версію авіабомби з GPS-навігацією

Фахівець пояснив, що окупанти використовують два основні калібри КАБів: ФАБ-250, ФАБ-500. На авіабомби встановлені універсальні модулі планерування й корекції польоту. Запуск КАБів відбувається з бомбардувальника Су-34, який може нести до шести таких бомб.

Су-34 можуть запускати КАБи з відстані 40–50 км від лінії зіткнення, у такий спосіб не входячи в зону дії української ППО. Зараз окупанти навіть завдають удари і з відстані 70 кілометрів. У цьому випадку брак точності ураження цілей загарбники компенсують великою потужністю цих боєприпасів.

За словами Черника, противник зумів покращили сам модуль планерування, його аеродинамічні якості та вдосконалити прицілювання. Навіть вже є версія авіабомби з GPS-навігацією.

Як протидіяти

Павло Черник каже, що протидіяти нищівній силі, яку несуть КАБи, можна знищуючи російські воєнні аеродроми разом із Су-34.

Експерт каже, що по ворожих аеродромах можна бити далекобійними крилатими ракетами, наприклад AGM-158 JASSM. Це американська високоточна крилата ракета класу "повітря — поверхня". Є вже модифікації цих ракет з дальністю застосування на 900 кілометрів.

Інший варіант – це бити по аеродромах і "сушках" безпілотниками.

У країні-агресорки мережа аеродромів доволі велика. Одночасно це все винищити дуже складно. Черник радить оснастити F-16 ракетами AIM-120 AMRAAM. Цей літак здатен нести до 6 таких ракет, які здатні знищувати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів.

Наразі немає підтвердженої інформації, що саме цей тип ракет нам надали американці в межах військово-технічної допомоги. Черник наголосив, що AIM-120 AMRAAM – це точно потужна та серйозна зброя проти літаків Су-34 як носіїв КАБів.

До слова, Пентагон уклав договір на 1,2 мільярда доларів на виробництво ракет AIM-120 AMRAAM. Україна – в пріоритеті серед країн-отримувачів.