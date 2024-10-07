Спасение от КАБов: эксперт назвал оружие, которое способно противодействовать самой большой воздушной угрозе

Российские управляемые авиабомбы стали настоящим бедствием, как на фронте, так и в тылу. Эти разрушительные снаряды уничтожают позиции украинских защитников и инфраструктуру наших городов.

КАБы невозможно сбить. Пока такой технологии не придумали. Об этом АрмияInform рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Оккупанты уже имеют версию авиабомбы с GPS-навигацией

Специалист объяснил, что оккупанты используют два основных калибра КАБов: ФАБ-250, ФАБ-500. На авиабомбы установлены универсальные модули планирования и коррекции полета. Запуск КАБов происходит с бомбардировщика Су-34, который может нести до шести таких бомб.

Су-34 могут запускать КАБы с расстояния 40–50 км от линии соприкосновения, таким образом не входя в зону действия украинской ПВО. Сейчас оккупанты даже наносят удары и с расстояния 70 километров. В этом случае недостаток точности поражения целей захватчики компенсируют большой мощностью этих боеприпасов.

По словам Черника, противник сумел улучшили сам модуль планирования, его аэродинамические качества и усовершенствовать прицеливание. Даже уже есть версия авиабомбы с GPS-навигацией.

Как противодействовать

Павел Черник говорит, что противодействовать сокрушительной силе, которую несут КАБы, можно уничтожая российские военные аэродромы вместе с Су-34.

Эксперт говорит, что по вражеским аэродромам можно бить дальнобойными крылатыми ракетами, например AGM-158 JASSM. Это американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность". Есть уже модификации этих ракет с дальностью применения на 900 километров.

Другой вариант – это бить по аэродромам и "сушкам" беспилотниками.

У страны-агрессора сеть аэродромов довольно большая. Одновременно это все истребить очень сложно. Черник советует оснастить F-16 ракетами AIM-120 AMRAAM. Этот самолет способен нести до 6 таких ракет, которые способны уничтожать воздушные цели на расстоянии до 180 километров.

Пока нет подтвержденной информации, что именно этот тип ракет нам предоставили американцы в рамках военно-технической помощи. Черник отметил, что AIM-120 AMRAAM – это точно мощное и серьезное оружие против самолетов Су-34 как носителей КАБов.

К слову, Пентагон заключил договор на 1,2 миллиарда долларов на производство ракет AIM-120 AMRAAM. Украина – в приоритете среди стран-получателей.