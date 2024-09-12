Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что эти ракеты – основные для истребителей F-16, которые уже имеет на вооружении Украина. В то же время у украинских защитников есть опыт использования AIM-120 AMRAAM.

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Очень нужная ракета

Когда первые истребители F-16 прибыли в Украину, они демонстрировались именно с ракетами AIM-120 AMRAAM "воздух – воздух". Они были размещены на пилонах этих самолетов.

Украинский F-16 стопроцентно будут летать с этими ракетами. F-16 без AIM-120 AMRAAM, как сапоги без шнурков,

– подчеркнул Катков.

Более того, Украина уже использовала эти ракеты задолго до того, как F-16 прибыли в нашу страну. AIM-120 AMRAAM входит в номенклатуру боеприпасов к зенитно-ракетному комплексу NASAMS вместе с ракетами AIM-9 Sidewinder.

AIM-9 Sidewinder также интегрированы под F-16, и они являются основными ракетами "воздух – воздух" ближнего действия, когда AIM-120 AMRAAM – ракетами "воздух – воздух" среднего и дальнего радиуса действия. В своей современной версии AIM-120 C-8 имеет дальность до 160 километров, а по некоторым источникам – и до 180 километров.

Какая именно версия будет поставляться Украине, не известно. Надеемся, что говорится именно о AIM-120 C-8,

– отметил главный редактор Defence Express.

Также США официально объявили, что Украина имеет приоритет по получению ракет к NASAMS, в частности, AIM-120 AMRAAM над всеми другими странами, кроме Тайваня. Это понятно, учитывая то, что происходит вокруг этого государства

AIM-120 AMRAAM очень нужная Украине ракета со всех сторон – как для обеспечения противовоздушной обороны, так и для огневых возможностей F-16,

– подчеркнул Олег Катков.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что США могут предоставить Украине ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Некоторые версии этих ракет могут наносить удары на расстоянии 180 километров. Это означает, что украинские F-16 будут способны бить по российским самолетам вне зоны визуального контакта.