Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зазначивши, що ці ракети – основні для винищувачів F-16, які вже є на озброєнні Україна. Водночас українські захисники мають досвід використання AIM-120 AMRAAM.

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Дуже потрібна ракета

Коли перші винищувачі F-16 прибули в Україну, вони демонструвались саме з ракетами AIM-120 AMRAAM "повітря – повітря". Вони були розміщені на пілонах цих літаків.

Український F-16 стовідсотково будуть літати з цими ракетами. F-16 без AIM-120 AMRAAM, як чоботи без шнурків,

– наголосив Катков.

Ба більше, Україна вже використовувала ці ракети задовго до того, як F-16 прибули до нашої країни. AIM-120 AMRAAM входить до номенклатури боєприпасів до зенітно-ракетного комплексу NASAMS разом з ракетами AIM-9 Sidewinder.

AIM-9 Sidewinder також інтегровані під F-16, і вони є основними ракетами "повітря – повітря" ближньої дії, коли AIM-120 AMRAAM – ракетами "повітря – повітря" середнього та дальнього радіуса дії. У своїй сучасній версії AIM-120 C-8 має дальність до 160 кілометрів, а за деякими джерелами – і до 180 кілометрів.

Яка саме версія буде постачатися Україні, не відомо. Сподіваймося, що мовиться саме про AIM-120 C-8,

– зауважив головний редактор Defence Express.

Також США офіційно оголосили, що Україна має пріоритет з отримання ракет до NASAMS, зокрема, AIM-120 AMRAAM над всіма іншими країнами, окрім Тайваню. Це зрозуміло, враховуючи те, що відбувається довкола навколо цієї держави

AIM-120 AMRAAM дуже потрібна Україні ракета з усіх боків – як для забезпечення протиповітряної оборони, так і для вогневих можливостей F-16,

– підкреслив Олег Катков.

Зверніть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що США можуть надати Україні ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Деякі версії цих ракет можуть завдавати ударів на відстані 180 кілометрів. Це означає, що українські F-16 будуть здатні бити по російських літаках поза зоною візуального контакту.