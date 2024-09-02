Зокрема, вони обговорили питання захисту від російського терору та шляхи досягнення справедливого миру. Вищезгадані питання порушили під час їхнього спільного брифінгу, пише 24 Канал.

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Зеленський та Схоф обговорили збільшення флоту F-16

Ключові речі – це ППО, постачання систем Patriot і ракет, збільшення нашого флоту F-16. Є щодо цього в нас ідеї. Також – оборонні пакети для України: снаряди, техніка і санкції проти Росії – усе те, що не дозволяє Росії відкривати нові фронти для України,

– заявив український президент.

Як наголосив Володимир Зеленський, Нідерланди є лідером у коаліціях ППО та винищувачів F-16. "Важливо, щоб ми разом працювали на те, щоб і Путін особисто, і всі, хто реалізовує його божевілля, відповідали за цю агресію – за вбивства українців, за депортацію дітей та всі інші злочини цієї війни", – додав він.

Зауважимо також, що під час свого першого офіційного візиту до України прем'єр-міністр Нідерландів оголосив про новий пакет допомоги на понад 200 мільйонів євро. До слова, Схоф також наголосив, що його країна не проти використання Україною далекобійної зброї для ударів по цілях у Росії.

Водночас він нагадав про міжнародне гуманітарне право.