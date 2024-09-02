В частности, они обсудили вопросы защиты от российского террора и пути достижения справедливого мира. Вышеупомянутые вопросы подняли во время их совместного брифинга, пишет 24 Канал.

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Зеленский и Схоф обсудили увеличение флота F-16

Ключевые вещи – это ПВО, поставки систем Patriot и ракет, увеличение нашего флота F-16. Есть по этому поводу у нас идеи. Также – оборонные пакеты для Украины: снаряды, техника и санкции против России – все то, что не позволяет России открывать новые фронты для Украины,

– заявил украинский президент.

Как отметил Владимир Зеленский, Нидерланды являются лидером в коалициях ПВО и истребителей F-16. "Важно, чтобы мы вместе работали на то, чтобы и Путин лично, и все, кто реализует его безумие, отвечали за эту агрессию – за убийства украинцев, за депортацию детей и все другие преступления этой войны", – добавил он.

Заметим также, что во время своего первого официального визита в Украину премьер-министр Нидерландов объявил о новом пакете помощи на более 200 миллионов евро. К слову, Схоф также отметил, что его страна не против использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по целям в России.

В то же время он напомнил о международном гуманитарном праве.