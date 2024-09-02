Об этом во время во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. По его словам, проблема заключается не только в получении разрешения для ударов.

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Что сказал Зеленский о применении дальнобойного оружия

Как отметил глава государства, сейчас продолжаются переговоры с партнерами относительно получения разрешения на использование дальнобойного оружия по целям в России, однако к сожалению, как это обычно бывает, "у нас все немного позже, чем когда это нужно".

По его словам, это напрямую зависит от Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии.

Четыре государства имеют, скажем так, соответствующие инструменты, которые мы можем привлечь – соответствующие ракеты, соответствующие дроны, соответствующее дальнобойное оружие. На сегодня только позволить этого также мало,

– заявил он.

Одним из ключевых вопросов также является предоставление необходимого для этого вооружения. Украина также работает над отечественным производством дальнобойного оружия, однако как отметил президент, для этого нужна финансовая поддержка, чтобы хотя бы догнать Россию.

"Мы начали изготавливать дальнобойные наши дроны, а также начали работать над ракетной программой и также результативно", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов также высказался относительно разрешения на использование Украиной дальнобойного оружия.

С точки зрения того, что касается Нидерландов, с нашей стороны нет никаких ограничений по этому поводу. Единственное о чем мы говорим – то, что касается международного гуманитарного права. Во всех дискуссиях мы пытаемся убедить партнеров делать то же самое,

– добавил он.