Вперше за 150 років: Палата представників США проголосувала за імпічмент міністра

Палата представників США історичним голосуванням висловила недовіру міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу. Це перший випадок за останні 150 років, коли члена уряду можуть відсторонити через процедуру імпічменту.

Республіканці, які мають незначну більшість у Палаті, звинувачують Майоркаса у кризі на кордоні з Мексикою. Вони стверджують, що він не зміг ефективно впоратися з напливом мігрантів, що ставить під загрозу національну безпеку країни.

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Політична буря навколо імпічменту

Голосування пройшло з мінімальною перевагою:

"за" – 214 голосів;

"проти" – 213 голосів.

Це стало можливим завдяки поверненню лідера більшості Стівена Скалізе, який пропустив попереднє голосування через лікування. Тепер увага зосереджена на Сенаті, де демократи мають більшість, і шанси на успіх імпічменту виглядають малоймовірними.

Президент Джо Байден назвав голосування "відвертим актом неконституційної партійності" та "політичним трюком".

– пише BBC з посиланням на заяву президента США.

Якщо за імпічмент Майоркаса також проголосують в Сенаті, це стане прецедентом, який може вплинути на майбутнє американської політики та відносин між виконавчою та законодавчою владою. Однак, з огляду на поточний склад Сенату, на розвиток подій таким чином не слід особливо покладатися.

Байден захищає Майоркаса

Президент Байден виступив на захист Майоркаса, наголосивши на його чесній службі країні та відданості американським цінностям. Він також закликав до двопартійної співпраці для розв'язання проблем на кордоні, замість політичних ігор.

Міністр Майоркас, кубинський іммігрант, який приїхав до США як політичний біженець, провів понад два десятиліття, чесно служачи Америці,

– сказав Байден.

За словами очільника Білого дому, Майоркас відстоював верховенство права і "демонстрував глибоку відданість цінностям, які роблять нашу націю великою."

Попри розбіжності, обидві партії США визнають необхідність зміцнення кордону та реформування імміграційної системи. Проте шляхи досягнення цих цілей залишаються предметом гострих дебатів між республіканцями та демократами.

Імпічмент Майоркаса відображає відсутність консенсусу в американському політичному ландшафті у питаннях імміграції та національної безпеки. Проблема стає ще більш актуальною напередодні листопадових виборів, де імміграційна політика буде однією з ключових тем.

Історичне голосування в Палаті представників стало свідченням напруженості між двома партіями та їхньої боротьби за вплив на політику країни. Разом з тим воно показує важливість імпічменту як конституційного механізму.

Майоркаса звинувачують в недотриманні присяги та нездатності забезпечити безпеку кордону. Водночас демократи та адміністрація Байдена відкидають ці звинувачення, вказуючи на складність імміграційної ситуації та необхідність комплексного підходу до її вирішення.