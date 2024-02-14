Впервые за 150 лет: Палата представителей США проголосовала за импичмент министра

Палата представителей США историческим голосованием выразила недоверие министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Это первый случай за последние 150 лет, когда члена правительства могут отстранить через процедуру импичмента.

Республиканцы, которые имеют незначительное большинство в Палате, обвиняют Майоркаса в кризисе на границе с Мексикой. Они утверждают, что он не смог эффективно справиться с наплывом мигрантов, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Смотрите также Колючая проволока Трампа: что не так с историей о "войне в Техасе" и массовом вторжении мигрантов

Политическая буря вокруг импичмента

Голосование прошло с минимальным перевесом:

"за" – 214 голосов;

"против" – 213 голосов.

Это стало возможным благодаря возвращению лидера большинства Стивена Скализе, который пропустил предыдущее голосование из-за лечения. Теперь внимание сосредоточено на Сенате, где демократы имеют большинство, и шансы на успех импичмента выглядят маловероятными.

Президент Джо Байден назвал голосование "откровенным актом неконституционной партийности" и "политическим трюком".

– пишет BBC со ссылкой на заявление президента США.

Если за импичмент Майоркаса также проголосуют в Сенате, это станет прецедентом, который может повлиять на будущее американской политики и отношений между исполнительной и законодательной властью. Однако, учитывая текущий состав Сената, на развитие событий таким образом не следует особо полагаться.

Байден защищает Майоркас

Президент Байден выступил в защиту Майоркаса, отметив его честной службе стране и преданности американским ценностям. Он также призвал к двухпартийному сотрудничеству для решения проблем на границе, вместо политических игр.

Министр Майоркас, кубинский иммигрант, который приехал в США как политический беженец, провел более двух десятилетий, честно служа Америке,

– сказал Байден.

По словам главы Белого дома, Майоркас отстаивал верховенство права и "демонстрировал глубокую преданность ценностям, которые делают нашу нацию великой".

Несмотря на разногласия, обе партии США признают необходимость укрепления границы и реформирования иммиграционной системы. Однако пути достижения этих целей остаются предметом острых дебатов между республиканцами и демократами.

Импичмент Майоркаса отражает отсутствие консенсуса в американском политическом ландшафте в вопросах иммиграции и национальной безопасности. Проблема становится еще более актуальной накануне ноябрьских выборов, где иммиграционная политика будет одной из ключевых тем.

Историческое голосование в Палате представителей стало свидетельством напряженности между двумя партиями и их борьбы за влияние на политику страны. Вместе с тем оно показывает важность импичмента как конституционного механизма.

Майоркаса обвиняют в несоблюдении присяги и неспособности обеспечить безопасность границы. В то же время демократы и администрация Байдена отвергают эти обвинения, указывая на сложность иммиграционной ситуации и необходимость комплексного подхода к ее решению.