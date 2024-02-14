Республиканцы, которые имеют незначительное большинство в Палате, обвиняют Майоркаса в кризисе на границе с Мексикой. Они утверждают, что он не смог эффективно справиться с наплывом мигрантов, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.
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Политическая буря вокруг импичмента
Голосование прошло с минимальным перевесом:
- "за" – 214 голосов;
- "против" – 213 голосов.
Это стало возможным благодаря возвращению лидера большинства Стивена Скализе, который пропустил предыдущее голосование из-за лечения. Теперь внимание сосредоточено на Сенате, где демократы имеют большинство, и шансы на успех импичмента выглядят маловероятными.
Президент Джо Байден назвал голосование "откровенным актом неконституционной партийности" и "политическим трюком".
– пишет BBC со ссылкой на заявление президента США.
Если за импичмент Майоркаса также проголосуют в Сенате, это станет прецедентом, который может повлиять на будущее американской политики и отношений между исполнительной и законодательной властью. Однако, учитывая текущий состав Сената, на развитие событий таким образом не следует особо полагаться.
Байден защищает Майоркас
Президент Байден выступил в защиту Майоркаса, отметив его честной службе стране и преданности американским ценностям. Он также призвал к двухпартийному сотрудничеству для решения проблем на границе, вместо политических игр.
Министр Майоркас, кубинский иммигрант, который приехал в США как политический беженец, провел более двух десятилетий, честно служа Америке,
– сказал Байден.
По словам главы Белого дома, Майоркас отстаивал верховенство права и "демонстрировал глубокую преданность ценностям, которые делают нашу нацию великой".
- Несмотря на разногласия, обе партии США признают необходимость укрепления границы и реформирования иммиграционной системы. Однако пути достижения этих целей остаются предметом острых дебатов между республиканцами и демократами.
- Импичмент Майоркаса отражает отсутствие консенсуса в американском политическом ландшафте в вопросах иммиграции и национальной безопасности. Проблема становится еще более актуальной накануне ноябрьских выборов, где иммиграционная политика будет одной из ключевых тем.
- Историческое голосование в Палате представителей стало свидетельством напряженности между двумя партиями и их борьбы за влияние на политику страны. Вместе с тем оно показывает важность импичмента как конституционного механизма.