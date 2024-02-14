Республиканцы, которые имеют незначительное большинство в Палате, обвиняют Майоркаса в кризисе на границе с Мексикой. Они утверждают, что он не смог эффективно справиться с наплывом мигрантов, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

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Политическая буря вокруг импичмента

Голосование прошло с минимальным перевесом:

"за" – 214 голосов;

"против" – 213 голосов.

Это стало возможным благодаря возвращению лидера большинства Стивена Скализе, который пропустил предыдущее голосование из-за лечения. Теперь внимание сосредоточено на Сенате, где демократы имеют большинство, и шансы на успех импичмента выглядят маловероятными.

Президент Джо Байден назвал голосование "откровенным актом неконституционной партийности" и "политическим трюком".

– пишет BBC со ссылкой на заявление президента США.

Если за импичмент Майоркаса также проголосуют в Сенате, это станет прецедентом, который может повлиять на будущее американской политики и отношений между исполнительной и законодательной властью. Однако, учитывая текущий состав Сената, на развитие событий таким образом не следует особо полагаться.

Байден защищает Майоркас

Президент Байден выступил в защиту Майоркаса, отметив его честной службе стране и преданности американским ценностям. Он также призвал к двухпартийному сотрудничеству для решения проблем на границе, вместо политических игр.

Министр Майоркас, кубинский иммигрант, который приехал в США как политический беженец, провел более двух десятилетий, честно служа Америке,

– сказал Байден.

По словам главы Белого дома, Майоркас отстаивал верховенство права и "демонстрировал глубокую преданность ценностям, которые делают нашу нацию великой".

Обратите внимание! Майоркаса обвиняют в несоблюдении присяги и неспособности обеспечить безопасность границы. В то же время демократы и администрация Байдена отвергают эти обвинения, указывая на сложность иммиграционной ситуации и необходимость комплексного подхода к ее решению.