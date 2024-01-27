Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он предположил, что напряжение между федеральными и местными властями в США будет сохраняться, ведь Республиканской партии выгоден этот конфликт.
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Что означают проблемы на границе США для Украины
Прежде всего, важно понимать, что ни о каком начале "гражданской войны" в Соединенных Штатах пока нельзя говорить. Ведь у губернатора Техаса действительно есть полномочия вводить локальное "чрезвычайное положение" и использовать национальную гвардию для усиления защиты границы.
Почему возник конфликт между Техасом и Вашингтоном
Год назад, на фоне проблем с незаконным пересечением границы США, губернатор Техаса распорядился проложить на границе километры колючей проволоки. Белый дом не согласился с таким решением, и пошел в Верховный суд, который 22 января встал на сторону администрации Байдена.
Согласно решению, у американских пограничников, которые подчиняются непосредственно Вашингтону, появились основания для того, чтобы демонтировать незаконно установленную колючую проволоку, что препятствовало выполнению их обязанностей. Однако губернатор Техаса не согласился с решением Верховного суда.
Вместо этого он ввел чрезвычайное положение, давшего ему право использовать для патрулирования границы Национальную гвардию. Это создало правовую коллизию, ведь теперь техасские силовики не допускают к пунктам наблюдения за границей федеральных пограничников.
"(Пограничные штаты– 24 Канал) действительно столкнулись с массовым наплывом мигрантов и теперь не знают, что с этим делать. Скажем, раньше Техас уже переправлял этих мигрантов ближе к центру Соединенных Штатов, тамошние власти которых также не имели средств для их принятия и содержания. Поэтому это комплексная проблема, которая тянется уже давно и нуждается в жестком решении", – отметил политолог.
Масло к огню этого конфликта подливает то, что 24 других "республиканских" губернаторов поддержали Техас в его оппозиции к центральным властям. Также представляет опасность то, что Дональд Трамп уже начал спекулировать на этой теме, хотя, в отличие от власти отдельных штатов, у него нет полномочий решать эту проблему.
"Это факт, что есть значительное несогласование с центральным правительством. Но это несогласование, скорее всего, будет решена путем нормативно-правовых решений, принятым или Верховным судом, или имплементированы непосредственно в Конституцию США", – предположил Рейтерович.
К несчастью, эти перипетии действительно влияют на Украину. Республиканцы "выносят на щит" вопросы мигрантов, а поскольку оно привязано к помощи Украине, то каждая из сторон будет пытаться теперь "дожать" свое видение этой проблемы. А это может притормозить достижение консенсуса и оказание помощи Украине.
Поддержит ли Конгресс соглашение о помощи Украине
- 27 января появились сообщения о том, что верхняя палата Конгресса США все же готова проголосовать за соглашение, которая обменивает дополнительные расходы Байдена на усиление законодательства по вопросу защиты границы. Хотя это же решение должны были проголосовать еще две недели назад, если бы не решительное сопротивление Палаты представителей.
- Ее спикер, республиканец-трампист Майк Джонсон еще 26 января утверждал, что сделка, которую планируют принять в Сенате, не имеет шансов пройти в нижней палате Конгресса. А сам Трамп непублично обращался к своим однопартийцам с просьбой не поддерживать соглашение, чтобы продолжить давление на администрацию Байдена.
- К несчастью, ценой этой политической игры есть жизнь украинских воинов, которые не получают боеприпасы из американских запасов. Но если сделка будет достигнута, Пентагон получит в свое распоряжение десятки миллиардов долларов на заказ новых образцов американского вооружения, а старое сможет предоставить Украине.