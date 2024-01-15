На тлі війни проти України: у Росії зростає кількість людей із алкогольною залежністю
За останні два роки в Росії суттєво зросла кількість людей, які почали зловживати алкоголем. Лише за 2022 рік діагноз "алкогольна залежність" поставили 54,2 тисячі росіян.
Крім того, у майже 13 тисяч громадян країни-агресорки виявили алкогольний психоз. Про це свідчать дані федеральної служби державної статистики Росії, інформує 24 Канал.
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Росіян "косить" алкоголізм
Відповідно до даних, до 2021 року в Росії протягом 10 років знижувалася кількість людей із залежністю. Так, у 2010 році було виявлено 153,9 тисяч людей з діагнозом "алкогольна залежність" або "алкогольний психоз". А 2021 року кількість виявлених хворих скоротилася до 53,3 тисяч.
Однак уже у 2022 їх кількість зросла до 54,2 тисячі. Проте даних за 2023 рік росстат не надав.
РосЗМІ бідкалися через збільшення кількості людей з алкогольною залежністю у країні та вирішили дізнатися у спеціалістів, з чим це пов'язане. У Росії видали декілька версій, що могло стати причиною алкоголізму серед росіян.
Керівник наркологічної та психіатричної клініки Руслан Ісаєв вважає, що однією з причин зростання залежності стали "соціально-економічні потрясіння" та "посилення геополітичних протистоянь та санкційного тиску".
Однак у МОЗ Росії причиною зростання кількості людей із залежністю вважають пандемію коронавірусу.
Алкоголізм в російській армії: що відомо
- На фронті було зафіксовано неодноразові випадки пияцтва російських військових.
- У травні 2023 року з'явилась інформація від британської розвідки, що російських окупантів кидають у земляні карцери за непокору і пияцтво. Таким чином намагаються посилити дисципліну у бойових підрозділах.
- Проте у Росії навіть спромоглися зробити з алкоголю новий інструмент пропаганди для мобілізації. Рекламне гасло звучить так: "Випив, закусив – на війну". Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу новий метод мобілізації окупантів. За його словами, поєднання алкоголю й війни не нове.