Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, російським військовим мало що допоможе позбутись від звички пиячити.

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Пияцтво у росіян в крові

З'явилась інформація від британської розвідки, що російських окупантів кидають у земляні карцери за непокору і пияцтво. Таким чином намагаються посилити дисципліну у бойових підрозділах.

У росіян за замовчуванням є функція "бухати". Думаю, що їх навіть земляна пастка або цей земляний карцер не зможе відучити від пияцтва. Можливо, в окремих локальних місцях, вдасться перевчити 5 людей. Але їхня нація – одна з тих, де найбільше полюбляють алкоголь,

– зазначив Іван Ступак.

Мовиться не про різноманітні благородні види алкоголю, а про горілку, самогонку і навіть глід (бояришник). Зокрема, нещодавно була новина, що росіянин на фронті помер від "дегустації" глоду та одеколону. Інші військові дуже засмутились від такої втрати, бо ж "людина була хороша".

"Вони п'ють все підряд, тому неможливо відучити їх від пияцтва взагалі", – підсумував ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак про алкоголізм російських військових: дивитись відео

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