Алмати палає: горить аеропорт та будівля акимату
Джерело:NEXTA
В Алмати тривають масштабні протести. Раніше мітингувальники захопили приміщення адміністрації та аеропорту. Пізно ввечері ці будівлі охоплені вогнем.
На відео, яке оприлюднили у телеграм-каналах, видно, що біля будівлі акимату мітингувальники частково розійшлись. Одразу у кількох місцях у приміщенні – пожежі.
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Акимат досі охоплений вогнем
З вікон акимату – валить полум'я та чорний дим. Багато вікон вибиті, будівля сильно пошкоджена. Біля адміністрації – купи сміття. Ситуація загалом спокійна: люди ходять поблизу палаючого будинку представників правоохоронних органів не видно.
Дивіться відео, як горить акимат в Алмати:
Про захоплення аеропорту повідомляли раніше
Раніше повідомляли, що летовище в Алмати теж захопили мітингувальники. Співробітників та пасажирів евакуювали, багато світових компаній повідомили що призупиняють авіасполучення з містом.
З автомобіля зняли кадри частини інфраструктури летовища, яка охоплена вогнем. Також у соцмережах оприлюднили відео того, як зараз аеропорт виглядає зсередини: приміщення порожнє, багато сміття та розбитого скла. Демонстранти звідси пішли.
Моторошні кадри пожежі в аеропорту міста:
Так зараз виглядає будівля аеропорту зсередини:
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