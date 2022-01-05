Алмати палає: горить аеропорт та будівля акимату

В Алмати тривають масштабні протести. Раніше мітингувальники захопили приміщення адміністрації та аеропорту. Пізно ввечері ці будівлі охоплені вогнем.

На відео, яке оприлюднили у телеграм-каналах, видно, що біля будівлі акимату мітингувальники частково розійшлись. Одразу у кількох місцях у приміщенні – пожежі.

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Акимат досі охоплений вогнем

З вікон акимату – валить полум'я та чорний дим. Багато вікон вибиті, будівля сильно пошкоджена. Біля адміністрації – купи сміття. Ситуація загалом спокійна: люди ходять поблизу палаючого будинку представників правоохоронних органів не видно.

Дивіться відео, як горить акимат в Алмати:

Захоплений акимат в Алмати / Фото "Раньше всех"

Акимат в Алмати / Фото "Раньше всех"

Про захоплення аеропорту повідомляли раніше

Раніше повідомляли, що летовище в Алмати теж захопили мітингувальники. Співробітників та пасажирів евакуювали, багато світових компаній повідомили що призупиняють авіасполучення з містом.

З автомобіля зняли кадри частини інфраструктури летовища, яка охоплена вогнем. Також у соцмережах оприлюднили відео того, як зараз аеропорт виглядає зсередини: приміщення порожнє, багато сміття та розбитого скла. Демонстранти звідси пішли.

Моторошні кадри пожежі в аеропорту міста:

Так зараз виглядає будівля аеропорту зсередини:

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