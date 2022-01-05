Алматы пылает: горит аэропорт и здание акимата

В Алматы продолжаются масштабные протесты. Ранее митингующие захватили помещение администрации и аэропорта. Поздно вечером эти здания охвачены огнем.

На видео, которое обнародовали в телеграм-каналах, видно, что у здания акимата митингующие частично разошлись. Сразу в нескольких местах в помещении пожар.

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Акимат до сих пор охвачен огнем

Из окон акимата – валит пламя и черный дым. Многие окна выбиты, здание сильно повреждено. Возле администрации – кучи мусора. Ситуация в целом спокойная: люди ходят вблизи горящего дома, представителей правоохранительных органов не видно.

Смотрите видео, как горит акимат в Алматы:​

Захваченный акимат в Алматы / Фото "Раньше всех"

Акимат в Алматы / Фото "Раньше всех"

О захвате аэропорта сообщали ранее

Ранее сообщали, что аэродром в Алматы тоже захватили митингующие. Сотрудников и пассажиров эвакуировали, многие мировые компании сообщили что приостанавливают авиасообщение с городом.

С автомобиля сняли кадры части инфраструктуры аэропорта, которая охвачена огнем. Также в соцсетях опубликовали видео того, как сейчас аэропорт выглядит изнутри: помещение пустое, много мусора и разбитого стекла. Демонстранты отсюда ушли.

Жуткие кадры пожара в аэропорту города:​

Так сейчас выглядит здание аэропорта изнутри:​

Главное о протестах в Казахстане:

Акции протеста начались после поднятия цен на газ.

Также правительство ушло в отставку, однако демонстрации не прекратились.

Эпицентром беспорядков являются Алматы: здесь жгут админздания и машины.

СМИ сообщили о по меньшей мере 8 погибших. По неофициальной информации, это – силовики.

Президент Казахстана Токаев пригрозил демонстрантам жесткими мерами.

На территории всей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Люди вышли на массовые протесты из-за повышения в 2 раза цены на сжиженный газ. Стоит заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.