Алматы пылает: горит аэропорт и здание акимата
Источник:NEXTA
В Алматы продолжаются масштабные протесты. Ранее митингующие захватили помещение администрации и аэропорта. Поздно вечером эти здания охвачены огнем.
На видео, которое обнародовали в телеграм-каналах, видно, что у здания акимата митингующие частично разошлись. Сразу в нескольких местах в помещении пожар.
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Акимат до сих пор охвачен огнем
Из окон акимата – валит пламя и черный дым. Многие окна выбиты, здание сильно повреждено. Возле администрации – кучи мусора. Ситуация в целом спокойная: люди ходят вблизи горящего дома, представителей правоохранительных органов не видно.
Смотрите видео, как горит акимат в Алматы:
Захваченный акимат в Алматы / Фото "Раньше всех"
Акимат в Алматы / Фото "Раньше всех"
О захвате аэропорта сообщали ранее
Ранее сообщали, что аэродром в Алматы тоже захватили митингующие. Сотрудников и пассажиров эвакуировали, многие мировые компании сообщили что приостанавливают авиасообщение с городом.
С автомобиля сняли кадры части инфраструктуры аэропорта, которая охвачена огнем. Также в соцсетях опубликовали видео того, как сейчас аэропорт выглядит изнутри: помещение пустое, много мусора и разбитого стекла. Демонстранты отсюда ушли.
Жуткие кадры пожара в аэропорту города:
Так сейчас выглядит здание аэропорта изнутри:
Главное о протестах в Казахстане:
- Акции протеста начались после поднятия цен на газ.
- Также правительство ушло в отставку, однако демонстрации не прекратились.
- Эпицентром беспорядков являются Алматы: здесь жгут админздания и машины.
- СМИ сообщили о по меньшей мере 8 погибших. По неофициальной информации, это – силовики.
- Президент Казахстана Токаев пригрозил демонстрантам жесткими мерами.
- На территории всей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.