Альтернатива НАТО: які гарантії потрібні Україні та хто може їх надати

Очевидно, що Україна навряд чи швидко вступить до НАТО. Зараз швидше йдеться про те, щоб окремі країни взяли на себе функцію гарантування нам безпеки за результатами укладеного після війни договору. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Ми потребуємо ефективних гарантій просто зараз, а не в довгостроковій перспективі. Якісь інші гарантії нам, за великим рахунком, непотрібні.

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Яких гарантій потребує Україна

Безпекові гарантії нашій країні обов'язково повинні мати військовий характер. Питання військової допомоги й військового захисту в разі, якщо Росія знову нападе, є важливим. Військову складову гарантій потрібно враховувати в обов'язковому порядку при підписанні договору, який ці гарантії закріпить.

Інше питання полягає в тому, чи погодяться на це країни, які є, наприклад, членами НАТО і як вони це узгодять зі своєю участю в блоці. Але без цього гарантії безпеки для нас не мають сенсу. У нас уже був Будапештський меморандум, який, як ми знаємо, нічим не закінчився.

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Які країни можуть надати гарантії безпеки Україні

Перш за все, це можуть бути країни регіону, для яких так само надзвичайно актуальне питання безпеки. Крім того, може бути та ж Туреччина, яку хвилює Крим. Так само і країни Східної Європи та держави чорноморського регіону.

Грузію і Молдову також має об'єднувати відчуття загрози, яка надходить від Росії. На їхню адресу вже звучали погрози з Кремля, який таким чином застерігав їх від євроатлантичного курсу.

Також кандидатами можуть бути країни НАТО, котрі не настільки наближені до РФ і які можуть собі дозволити більш сміливу позицію, яку займає та ж таки Великобританія.

Разом з тим, ця домовленість може мати глобальний характер. Приміром, між США та Китаєм, де кінцева угода буде ширшою. І вона може стосуватися не лише виключно України, але й загалом дій тих країн, які можуть себе вести деструктивно у військовому сенсі. Як, наприклад, Росія.

Я так розумію, якщо буде досягнуто таку угоду щодо гарантій, то вона не буде мати лише локальне значення. І країни, які можуть взяти на себе певні зобов'язання напряму щодо нас, візьмуть ці зобов'язання лише після того, як буде укладена угода між Вашингтоном та Пекіном.

Таким чином глобальна угода передуватиме локальній.

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