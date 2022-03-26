Є чітке відчуття, що прямо тут і зараз як усередині російської верхівки, так і навколо неї відбуваються дуже серйозні процеси, які, мабуть, вже дуже скоро призведуть до повного переформатування статус-кво. Ось у який бік – у кращий для світу (і для всіх нас) чи на гірший – нам залишається тільки гадати.

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У ключових силовиків Путіна не все гладко

Кремлівська політика, як і справжній рівень втрат російської армії – таємниця за сімома печатками. Але ми бачимо на власні очі, що російську еліту трясе і трясе неслабко. З перших годин усієї цієї історії було зрозуміло, що гладко там все йти не може – за, скажімо так, не дуже впевненою поведінкою Путіна деяких його ключових силовиків.

Те ж таки мямлення Наришкіна вже дорогого стоїть як сигнал. І, якщо такий сигнал був помітний навіть рядовим користувачам Твіттера, то можна не сумніватися, що провідні світові спецслужби бачать ситуацію набагато глибше і краще, та й загалом навряд чи сидять склавши руки.

Потім було багато чуток про те, що в Росії є люди, що зливають ЗСУ розташування тих чи інших російських частин. Чутки – це чутки, але 6 генералів вже загинуло – це небачений рівень втрат вищого командування для такого короткого терміну війни. Полковників та підполковників уже перестали й рахувати. Така ситуація – вірна ознака катастрофи або в армії, або в елітах загалом, або там і там.

Зникнення Шойгу

Закінчуючи (проміжно) тему з генералами – другий день інтернети гудуть у пошуках російського міністра оборони Шойгу та голови генштабу Герасимова. Ті, будучи ключовими силовиками воєнного часу, просто зникли й усе. Чутки/версії дуже різні та цікаві: арешт (за зв'язок із ЦРУ), синхронна хвороба з однаковими симптомами й навіть, вибачте, загибель у Чорнобаївці. Знову ж таки, до чого це все, до хорошого чи поганого, залишається тільки гадати, ми лише фіксуємо.

У Росії "втратили" Шойгу​ / Фото Getty Images

Важливо Що стало головним підсумком першого місяця війни

Ну і від генералітету повертаємось до еліт цивільних. Злився Чубайс. Він, звичайно, сьогодні не найголовніший топ, але це людина з величезним досвідом, звіриним чуттям та прямим доступом до найвищої влади у Кремлі за всіх пострадянських часів. Це такий "щур з корабля", який, якщо чогось не знає напевно – точно не побіжить. Світові ЗМІ хором пишуть, що у відставку збиралася Набіулліна та її не відпустили. Мединський промовляє дивні наративи щодо ситуації "або – або" – на кону сама державність Росії.

А сьогодні ще й усі звернули увагу на висловлювання Медведєва, який наголосив: рішення про вторгнення – це рішення лише Путіна, ухвалене особисто. Путін, між іншим, зробив зі свого боку все, щоб воно таким не виглядало, щосили намагаючись прикритися колективною волею ключових фігур. Ми ж пам'ятаємо ту саму нараду, де мямлив Наришкін, а всіх по черзі викликали "до дошки".

Минув лише місяць війни й лише місяць санкцій. У Росії менше генералів, зникають верховні полководці, починають їхати у теплі країни політичні патріархи, а люди з найближчого оточення імператора кажуть дуже двозначні речі.

До тепла це чи до холоду; до дощу чи снігу – Бог знає. Але відчуття, що за лаштунками щось відбувається – дуже стійке.

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