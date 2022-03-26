Есть четкое ощущение, что прямо здесь и сейчас как внутри российской верхушки, так и вокруг нее, происходят очень серьезные процессы, которые, по всей видимости, уже очень скоро приведут к полному переформатированию статус-кво. Вот в какую сторону – в лучшую для мира (и для всех нас) или в худшую – нам остается только гадать.

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У ключевых силовиков Путина не все гладко

Кремлевская политика, как и истинный уровень потерь российской армии – тайна за семью печатями. Но мы видим своими глазами, что российскую элиту трясет и трясет неслабо. С самых первых часов всей этой истории было понятно, что гладко там все идти не может – по, скажем так, не очень уверенному поведению у Путина некоторых его ключевых силовиков.

То же мямленье Нарышкина уже дорогого стоит как сигнал. И, если такой сигнал был заметен даже рядовым пользователям Твиттера, то можно не сомневаться, что ведущие мировые спецслужбы видят ситуацию куда глубже и лучше, да и в целом вряд ли сидят сложа руки.

Потом было много слухов о том, что в России есть люди, сливающие ВСУ расположение тех или иных российских частей. Слухи – это только слухи, но 6 генералов уже погибло – это невиданный уровень потерь высшего командования для такого короткого срока войны. Полковников и подполковников уже перестали и считать. Такая ситуация – верный признак катастрофы либо в армии, либо в элитах в целом, либо и там, и там.

Исчезновение Шойгу

Заканчивая (промежуточно) тему с генералами – второй день интернеты гудят в поисках российского министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова. Те, будучи ключевыми силовиками военного времени, просто пропали и все. Слухи/версии очень разные и интересные: арест (за связь с ЦРУ), синхронная болезнь с одинаковыми симптомами и даже, извините, гибель в Чернобаевке. Опять же, к чему это все, к хорошему или плохому, остается только гадать, мы лишь фиксируем.

В России "потеряли" Шойгу / Фото Getty Images

Важно Что стало главным итогом первого месяца войны

Ну и от генералитета возвращаемся к элитам гражданским. Слился Чубайс. Он, конечно, сегодня не самый главный топ, но это человек с огромным опытом, звериным чутьем и прямым доступом к высшей власти в Кремле во все постсоветские времена. Это такая "крыса с корабля", которая, если чего-то не знает наверняка – точно не побежит. Мировые СМИ хором пишут, что в отставку собиралась Набиуллина, да ее не отпустили. Мединский проговаривает странные нарративы о ситуации "или – или" – на кону сама государственность России.

А сегодня еще и все обратили внимание на высказывания Медведева, который подчеркнул: решение о вторжении – это решение только Путина, принятое лично. Путин, между прочим, сделал со своей стороны все, чтобы оно таким не выглядело, изо всех сил пытаясь прикрыться коллективной волей ключевых фигур. Мы же помним то самое совещание, где мямлил Нарышкин, а всех по очереди вызывали "к доске".

Прошел всего лишь месяц войны и всего лишь месяц санкций. В России все меньше генералов, исчезают верховные полководцы, начинают уезжать в теплые страны политические патриархи, а люди из ближайшего окружения правителя говорят очень двусмысленные вещи.

К теплу это или к холоду; к дождю или снегу – Бог весть. Но ощущение, что за кулисами что-то происходит – очень стойкое.

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