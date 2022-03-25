Украина ментально победила

Главное сегодня в том, что Россия и Украина полностью поменялись положением и местами.

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Все это начиналось с нарративов об искусственности украинского государства, его ненастоящести. По прошествии всего месяца ставить под сомнение жизнеспособность государства Украина может только упоротый профессиональный пропагандист.

Катастрофа "русского мира"

Но даже у этих пропагандистов открыто начали обсуждать, что поражение (а к нему приравнивается просто отсутствие победы) рисует самые плохие, вплоть до распада, перспективы самой России.

Об этом говорят сегодня не только пропагандисты – все больше и больше самых разных людей. Распад России в случае поражения.

Вот как-то так. В таком направлении пошли события, направление это всё более очевидно и чего-то сверхъестественного, что могло бы круто изменить ход вещей, пока что-то не просматривается.

Это я ленту новостей листал и мне попалось видео из студии Соловьева, где перспективу исчезновения России обсуждали пропагандисты.

А позже в ленте, оказывается, было и то, что "на кону судьба России" еще и Мединский сказал Помощник Путина и главный переговорщик. Надо сказать, это добавляет новых красок

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: