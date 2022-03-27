Альтернатива НАТО: какие гарантии нужны Украине и кто может их предоставить

Очевидно, что Украина вряд ли скоро вступит в НАТО. Сейчас, скорее, речь идет о том, чтобы отдельные страны взяли на себя функцию обеспечения безопасности по результатам заключенного после войны договора. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Мы нуждаемся в эффективных гарантиях прямо сейчас, а не в долгосрочной перспективе. Какие-либо другие гарантии нам, по большому счету, не нужны.

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В каких гарантиях нуждается Украина

Гарантии безопасности в нашей стране обязательно должны носить военный характер. Вопрос военной помощи и военной защиты в случае, если Россия снова нападет, важен. Военную составляющую гарантий следует учитывать в обязательном порядке при подписании договора, который эти гарантии закрепит.

Другой вопрос заключается в том, согласятся ли на это страны, которые являются, например, членами НАТО, и как они согласуют это со своим участием в блоке. Но без этого гарантии безопасности для нас бессмысленны. У нас уже был Будапештский меморандум, который, как мы знаем, ничем не закончился.

НАТО не готово принять Украину / Фото Getty Images

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Какие страны могут предоставить гарантии безопасности Украины

Прежде всего, это могут быть страны региона, для которых также чрезвычайно актуален вопрос безопасности. Кроме того, может быть та же Турция, которую волнует Крым. Так же страны Восточной Европы и государства Черноморского региона.

Грузию и Молдову также должно объединять чувство угрозы, исходящей от России. В их адрес уже звучали угрозы из Кремля, который таким образом предостерегал их от евроатлантического курса.

Также кандидатами могут быть страны НАТО, которые не столь приближены к РФ и могут себе позволить более смелую позицию, как та же Великобритания.

Вместе с тем, эта договоренность может носить глобальный характер. К примеру, между США и Китаем, где конечное соглашение будет более широким. И оно может касаться не только исключительно Украины, но и действий тех стран, которые могут себя вести деструктивно в военном смысле. Как, к примеру, Россия.

Я так понимаю, если будет достигнуто такое соглашение по гарантиям, то оно не будет иметь только локальное значение. И страны, которые могут взять на себя определенные обязательства по отношению к нам, примут эти обязательства только после того, как будет заключено соглашение между Вашингтоном и Пекином.

Таким образом глобальное соглашение будет предшествовать локальному.

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