Мы нуждаемся в эффективных гарантиях прямо сейчас, а не в долгосрочной перспективе. Какие-либо другие гарантии нам, по большому счету, не нужны.
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В каких гарантиях нуждается Украина
Гарантии безопасности в нашей стране обязательно должны носить военный характер. Вопрос военной помощи и военной защиты в случае, если Россия снова нападет, важен. Военную составляющую гарантий следует учитывать в обязательном порядке при подписании договора, который эти гарантии закрепит.
Другой вопрос заключается в том, согласятся ли на это страны, которые являются, например, членами НАТО, и как они согласуют это со своим участием в блоке. Но без этого гарантии безопасности для нас бессмысленны. У нас уже был Будапештский меморандум, который, как мы знаем, ничем не закончился.
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Какие страны могут предоставить гарантии безопасности Украины
Грузию и Молдову также должно объединять чувство угрозы, исходящей от России. В их адрес уже звучали угрозы из Кремля, который таким образом предостерегал их от евроатлантического курса.
Вместе с тем, эта договоренность может носить глобальный характер. К примеру, между США и Китаем, где конечное соглашение будет более широким. И оно может касаться не только исключительно Украины, но и действий тех стран, которые могут себя вести деструктивно в военном смысле. Как, к примеру, Россия.
Я так понимаю, если будет достигнуто такое соглашение по гарантиям, то оно не будет иметь только локальное значение. И страны, которые могут взять на себя определенные обязательства по отношению к нам, примут эти обязательства только после того, как будет заключено соглашение между Вашингтоном и Пекином.
Таким образом глобальное соглашение будет предшествовать локальному.
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