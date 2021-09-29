Андрій Іванов: що відомо про інвестора в ІТ проєкти, фармацевтику, інфраструктуру та нерухомість

Як і куди вкладає кошти засновник інвестиційної компанії Quarter Partners і та співінвестор венчурного фонду QPDigital Андрій Іванов.

Народився підприємець 5 квітня 1965 року в Росії, у місті Магнітогорськ. Закінчив військово-морське училище ім. Фрунзе в російському місті Ленінград (Санкт-Петербург).

Перший бізнес Андрія Іванова: швейні фабрики та нафтопродукти

Почав свій шлях Андрій Іванов з торгівлі товарами народного вжитку, відкрив кілька швейних фабрик, що займалися пошиттям одягу. Разом з цим поставляв нафтопродукти на територію Криму. Потім переїздить до Санкт-Петербурга, де знайомиться із Василем Хмельницьким, який згодом стане його партнером.

В 1993 році Андрій Іванов переїжджає в Україну і продовжує займатися нафтопродуктами. Також Іванов і Хмельницький починають співпрацю із "Запоріжсталлю" та реалізують першу велику угоду на поставку 10 тис. тонн металопродукції для австрійського замовника.

Наприкінці 90-х разом із Василем Хмельницьким інвестують у ВАТ "Запоріжсталь", входять в управління компанією, будують вертикально інтегрований комплекс та інвестують в купівлю гірничо-металургійних підприємств. Зрештою, наприкінці 2000 року Іванов стає головою наглядової ради ВАТ "Запоріжсталь". У 2006 він продає акції компанії за $ 405 млн групам Midland і "Індустріалбанк".

Київський період

У 2000 році бізнес-партнери Андрій Іванов і Василь Хмельницький започатковують інвестиційну компанію, яка за час своєї діяльності внесла в проєкти у Києві до $ 200 млн інвестицій. Зокрема, займалась проєктами "Росинка", "Біофарма".

Далі партнери засновують девелоперську компанію UDP у 2002 та за кілька років успішно реалізують ряд проєктів, таких як: ТЦ "Городок" (2003), "Новопечерські Липки" (початок у 2004), "Паркове Місто" (2007), RiverStone (2010), ТРЦ Ocean Plaza (2012), "Бульвар Фонтанів" (2013), Smart Plaza Polytech (2018) і Smart Plaza Obolon (2019). У 2016 долучаються до проєктування першого українського індустріального парку "Біла Церква", а у 2009 стають інвесторами міжнародного аеропорту "Київ" ім. І.Сікорського.

Нині UDP є одним із найбільших учасників проєкту реновації території та приміщень колишнього столичного заводу "Арсенал".

У 2007 вирішують продати компанію "Росинка", хоча у 2009 знову купують її акції, реструктуризують і таки продають її стратегічному інвестору у 2012 році.

У 2016 році партнери запускають нову інвестиційну-девелоперську компанію, що займається відновлювальною енергетикою і називають її UDP Renewables.

Інвестиційна діяльність Quarter Partners

На сьогодні інвестиційної компанії Quarter Partners Андрія Іванова вкладає кошти в ІТ проєкти, фармацевтику, інфраструктуру, нерухомість і в Україні, і за кордоном. Наразі об’єм інвестицій становить 520 млн доларів, але в планах є збільшення суми вдвічі через 5 років, а також подвоєння капіталу в 4 рази.

Кінець 2020 року став для Quarter Partners періодом реорганізації напрямку венчурних інвестицій: Іванов вкладається в новий венчурний фонд QPDigital, цільовий об’єм якого становить 100 млн доларів. Спеціалізація QPDigital – це ранні раунди інвестицій, які спрямовані на стартапи з напрямків IT-logistics, Digital Healthcare, Game Dev, Blockchain і AI.

QPDigital підтримує інвестиціями такі проєкти:

Логістична платформа WareTeka, що займається автоматизованим доступом до складських послуг для малого та середнього бізнесу;

Онлайн-сервіс Doc.ua для пошуку лікаря та запису;

Медичний сервіс з теле- фізіореабілітації Raccoon Recovery;

Платформа хмарних рішень для підвищення ефективності бізнесу ABM Cloud;

Платформа оптимізації роботи Big Data – Datrics;

Платформа розпізнавання споживчих реакцій та аналітики на основі штучного інтелекту Watched;

Платформа для кіберспортсменів і стримерів Organization GG;

Український розробник ракети-носія Promin Aerospace (500 тис. доларів), який планує створити найменшу твердопаливну ракету, яка зможе виводити вантаж на орбіту;

Платформа для інтеграції бізнес-сервісів між собою без коду Onlizer (500 тис. доларів), яка допомагає інтегрувати один сервіс в інший. Зараз ця функція вже доступна для 168 бізнес-сервісів.

Статки Андрій Іванова станом на 2020 рік оцінюються у 115 млн доларів (за даними журналу "Новое время"). На початку 2019 року ця цифра була 95 млн доларів (видання "Фокус"), а вже в жовтні того ж року – 133 млн доларів (за даними "НВ").

Особисте життя

Андрій Іванов одружений і має сім дітей.

Політика

Андрій Іванов спробував себе у політиці у 2002 році, коли обрався депутатом Київради по мажоритарному округу, вже у 2006 році його було обрано по списках партії "Батьківщина", проте згодом бізнесмен покинув політсилу.