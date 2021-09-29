Андрей Иванов: что известно об инвесторе в ИТ, фармацевтику, инфраструктуру и недвижимость

Как и куда вкладывает средства основатель инвестиционной компании Quarter Partners и и соинвестор венчурного фонда QPDigital Андрей Иванов

Родился предприниматель 5 апреля 1965 года в России, в городе Магнитогорск. Окончил военно-морское училище им. Фрунзе в российском городе Ленинград (Санкт-Петербург).

Первый бизнес Андрея Иванова: швейные фабрики и нефтепродукты

Начал свой путь Андрей Иванов в торговле товарами народного потребления, открыл несколько швейных фабрик, занимающихся пошивом одежды. Также поставлял нефтепродукты на территорию Крыма. Затем переезжает в Санкт-Петербург, где знакомится с Василием Хмельницким, который впоследствии станет его партнером.

В 1993 году Андрей Иванов переезжает в Украину и продолжает заниматься нефтепродуктами. Также Иванов и Хмельницкий начинают сотрудничество с "Запорожсталью" и реализуют первую крупную сделку на поставку 10 тыс. Тонн металлопродукции для австрийского заказчика.

В конце 90-х вместе с Василием Хмельницким инвестируют в ОАО "Запорожсталь", входят в управление компанией, строят вертикально интегрированный комплекс и инвестируют в покупку горно-металлургических предприятий. В конце концов, в конце 2000 года Иванов становится председателем наблюдательного совета ОАО "Запорожсталь". В 2006 он продает акции компании за $ 405 млн группам Midland и "Индустриалбанк".

Киевский период

В 2000 году бизнес-партнеры Андрей Иванов и Василий Хмельницкий основывают инвестиционную компанию, которая за время своей деятельности внесла в проекты в Киеве до $200 млн инвестиций. В частности, занималась проектами "Росинка", "Биофарма".

Далее партнеры основывают девелоперскую компанию UDP в 2002 и за несколько лет успешно реализуют ряд проектов, таких как: ТЦ "Городок" (2003), "Новопечерские Липки" (начало в 2004), "Парковый Город" (2007), RiverStone (2010) , ТРЦ Ocean Plaza (2012), "Бульвар Фонтанов" (2013), Smart Plaza Polytech (2018) и Smart Plaza Obolon (2019). В 2016 приобщаются к проектированию первого украинского индустриального парка "Белая Церковь", а в 2009 становятся инвесторами международного аэропорта "Киев" им. И.Сикорского.

Сейчас UDP является одним из крупнейших участников проекта реновации территории и помещений бывшего столичного завода "Арсенал"

В 2007 решают продать компанию "Росинка", хотя в 2009 снова покупают ее акции, реструктуризируют и таки продают ее стратегическому инвестору в 2012 году.

В 2016 году партнеры запускают новую инвестиционную-девелоперскую компанию, занимающуюся возобновляемой энергетикой и называют ее UDP Renewables.

Инвестиционная деятельность Quarter Partners

На сегодня инвестиционная компания Quarter Partners Андрея Иванова вкладывает средства в ИТ проекты, фармацевтику, инфраструктуру, недвижимость в Украине и за рубежом. Сейчас объем инвестиций составляет $520 млн, но в планах увеличение суммы вдвое через 5 лет, а также удвоение капитала в 4 раза.

Конец 2020 года стал для Quarter Partners периодом реорганизации направлении венчурных инвестиций: Иванов инвестирует в новый венчурный фонд QPDigital, целевой объем которого составляет $ 100 млн.

Специализация QPDigital – это ранние раунды инвестиций, направленных на стартапы в направлениях IT-logistics, Digital Healthcare, Game Dev, Blockchain и AI.

QPDigital поддерживает инвестициями такие проекты:

Логистическая платформа WareTeka, занимающаяся автоматизированным доступом к складским услугам для малого и среднего бизнеса;

Онлайн-сервис Doc.ua для поиска и записи к врачам;

Медицинский сервис по теле- физиореабилитации Raccoon Recovery;

Платформа облачных решений для повышения эффективности бизнеса ABM Cloud;

Платформа оптимизации работы Big Data – Datrics;

Платформа распознавания потребительских реакций и аналитики на основе искусственного интеллекта Watched;

Платформа для киберспортсменов и стримеров Organization GG;

Украинский разработчик ракеты-носителя Promin Aerospace ($ 500 тыс.), который планирует создать маленькую твердотопливную ракету, она сможет выводить груз на орбиту;

Платформа для интеграции бизнес-сервисов между собой без кода Onlizer ($ 500 тыс.), которая помогает интегрировать один сервис в другой. Сейчас эта функция уже доступна для 168 бизнес-сервисов.

Состояние Андрей Иванова на 2020 год оцениваются в $115 млн (по данным журнала "Новое время"). В начале 2019 эта цифра была $95 млн (издание "Фокус"), а уже в октябре того же года – $133 млн (по данным "НВ").

Личная жизнь

Андрей Иванов женат и имеет семь детей.

Политика

Андрей Иванов попробовал себя в политике в 2002 году, когда был избран депутатом Киевсовета по мажоритарному округу, уже в 2006 году он был избран по спискам партии "Батькивщина", однако впоследствии бизнесмен покинул политсилу.