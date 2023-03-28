Ще 100 мільйонів на дрони: обвинувачений за "рекордний хабар" пішов на угоду із САП

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з колишнім менеджером групи компаній Burisma Group Андрієм Кічею.

28 березня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним з колишніх керівників групи компаній, афілійованої з колишнім Міністром екології та природних ресурсів України часів Януковича.

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Справа Злочевського

У повідомленні не вказується прізвище обвинуваченого, проте у Центрі протидії корупції зазначають, що йдеться про Андрія Кічу.

Його визнали винуватим у пособництві в наданні хабаря в інтересах Злочевського. Суд призначив 5 років ув'язнення і звільнив від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.

За умовами угоди Кіча повністю визнав свою вину, погодився співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів має перерахувати 100 мільйонів грн, які витратять на дрони для армії.

Це на додачу до 6 мільйонів доларів вилученого хабаря, які ще у квітні 2022 року передали Силам спеціальних операцій, а також 30 мільйонів гривень застави Кічі, які за ініціативи заставодавця теж перевели на потреби армії. Тобто ця справа уже принесла близько 300 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Хабар керівникам антикорупційних органів

Без угоди обвинуваченому потенційно могло загрожувати від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Арештовано було декілька квартир, автомобіль AUDI Q7, два машиномісця і незначна кількість знайденої під час обшуку готівки. Тож якби суд застосував конфіскацію до всього майна Кічі, його вартість навряд потягнула б і на 10 мільйонів доларів.

Головним бенефіціаром ймовірної спроби підкупу керівництва САП та НАБУ був ексміністр часів Януковича Микола Злочевський. За версією обвинувачення, керівникам антикорупційних органів пропонували 5 мільйонів доларів за закриття справи щодо Злочевського. Ще 1 мільйонів доларів мав піти посереднику, експершому заступнику начальника податкової Києва Миколі Ільяшенку.

Справа добігає кінця

Прокуратура стверджує, що окрім Ільяшенка, посередниками також виступили адвокат Андрій Кіча та екскерівниця одного з департаментів ДФС Олена Мазурова. Остання ще у 2021 році отримала свій умовний вирок, коли визнала вину та погодилася дати викривальні показання на інших фігурантів справи.

Розгляд справи потроху рухається до свого фіналу. ВАКС завершив допит Євгена Шевченка, головного свідка та викривача по справі. Наступною засідання свої показання буде давати вже сама Мазурова. Тепер її стопами пішов Кіча, тож у справі залишається лише обвинувачений Ільяшенко.

Ще одним обвинуваченим є організатор ймовірного хабаря Микола Злочевський, матеріали по якому виділені в окреме провадження. Ця справа розглядається у ВАКС окремо в "заочному режимі".