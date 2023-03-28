Еще 100 миллионов на дроны: обвиняемый за "рекордную взятку" пошел на соглашение с САП

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры с бывшим менеджером группы компаний Burisma Group Андреем Кичем.

28 марта 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из бывших руководителей группы компаний, аффилированным с бывшим Министром экологии и природных ресурсов Украины времен Януковича.

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Дело Злочевского

В сообщении не указывается фамилия обвиняемого, однако в Центры противодействия коррупции отмечают, что речь идет об Андрее Киче.

Его признали виновным в пособничестве в предоставлении взятки в интересах Злочевского. Суд назначил 5 лет тюрьмы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

По условиям соглашения, Кича полностью признал свою вину, согласился сотрудничать со стороной обвинения, а также в течение 5 дней должен перечислить 100 миллионов грн, которые потратят на дроны для армии.

Это вдобавок к 6 миллионам долларов изъятой взятки, которые еще в апреле 2022 года передали Силам специальных операций, а также 30 миллионов гривен залога Кичи, которые по инициативе залогодателя тоже перевели на нужды армии. То есть это дело уже принесло около 300 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Взятка руководителям антикоррупционных органов

Без соглашения обвиняемому могло угрожать от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Арестованы были несколько квартир, автомобиль AUDI Q7, два машиноместа и незначительное количество найденных во время обыска наличных. Если бы суд применил конфискацию ко всему имуществу Кичи, его стоимость вряд ли бы потянула и на 10 миллионов долларов.

Главным бенефициаром вероятной попытки подкупа руководства САП и НАБУ был экс-министр времен Януковича Николай Злочевский. По версии обвинения, руководителям антикоррупционных органов предлагали 5 миллионов долларов за закрытие дела по Злочевскому. Еще 1 миллион долларов должен был уйти посреднику, бывшему заместителю начальника налогового Киева Николаю Ильяшенко.

Дело подходит к концу

Прокуратура утверждает, что кроме Ильяшенко, посредниками также выступили адвокат Андрей Кича и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Елена Мазурова. Последняя еще в 2021 году получила свой условный приговор, когда признала вину и согласилась дать обличительные показания другим фигурантам дела.

Рассмотрение дела понемногу двигается в свой финал. ВАКС завершил допрос Евгения Шевченко, главного свидетеля и обличителя по делу. Следующим заседанием свои показания будет давать уже сама Мазурова. Теперь ее стопами пошел Кича, поэтому по делу остается только обвиняемый Ильяшенко.

Еще одним обвиняемым является организатор вероятной взятки Николай Злочевский, материалы по которой выделены в отдельное производство. Это дело рассматривается в ВАКСе отдельно в "заочном режиме".