Постановление можно обжаловать непосредственно в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения судебного решения.

К теме Экс-председатель Фонда госимущества возглавлял преступную группировку: НАБУ разоблачило миллионные хищения

Участнику преступной группировки избрали меру пресечения

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, 24 марта судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему советнику председателя ФГИУ. Он был участником преступной организации, которая за 2019 – 2021 годы завладела более 500 миллионами гривен госпредприятий, в частности:

"Одесского припортового завода";

"Объединенной горно-химической компании".

Суд частично удовлетворил ходатайство и установил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 миллиона гривен залога. В случае ее внесения на подозреваемого будут возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном деле;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия меры пресечения – до 20 мая 2023 года включительно.



Экс-глава Фонда госимущества подозревается в миллионных хищениях / Фото САП

Интересно Хотел 7 миллионов, а получил 4,5 года: ВАКС вынес приговор экс-чиновнику Минобороны Комахе

Кто фигурирует в схеме

Кроме экс-председателя Фонда госимущества, о подозрении сообщили еще 9:

соорганизатору преступления – приближенному к председателю ФГИ лицу;

советнику председателя ФГИУ;

двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";

исполняющему обязанности руководителя АО "Объединена горно-химическая компания";

двум владельцам ООО – победителю аукциона на "ОПЗ";

двум лицам – соучастникам преступления.

Следует отметить, что все должности подозреваемых указаны на момент совершения преступления.

Важно! Действия злоумышленников квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса – "создание и руководство преступной организацией" и "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".